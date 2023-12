Milan, il club punta l’erede di Pioli: ci sono anche PSG e Barcellona

In casa Milan è ancora incerto il futuro di Stefano Pioli. Sul tecnico emiliano le ombre salgono ogni giorno di più, pronto già il suo erede.

Domani sera il Milan si gioca tanto. Tutto se guardiamo alla Champions League, un bel pezzo di stagione se allarghiamo la nostra visione anche alle altre competizioni: i rossoneri vincendo contro il Newcastle, in casa delle Magpies, si assicurerebbero un posto in Europa League ma dovrebbero sperare in un passo falso del Paris Saint Germain contro il Borussia Dortmund per qualificarsi agli ottavi di Champions; al contrario, perdendo o pareggiando domani sera i rossoneri sarebbero fuori da qualsiasi competizione europea già a dicembre.

Quest’ultimo scenario è assolutamente da evitare, sia per una questione economica e sia perché sarebbe un colpo troppo basso che andrebbe ad intaccare il prestigio internazionale di un club che in campo europeo ha costruito la maggior parte del suo fascino.

Lo sa bene la proprietà, capitanata da Gerry Cardinale, e lo sa bene Stefano Pioli, sempre più sulla graticola. Secondo alcuni il tecnico emiliano potrebbe addirittura perdere il posto già domani sera in caso di sconfitta contro il Newcastle. Secondo altri, invece, ogni discorso sarebbe da rinviare in tutti i casi a fine stagione.

Nel frattempo, com’è normale che sia, circolano già i nomi dei possibili eredi sulla panchina del Milan. Uno di loro è ambito anche da PSG e Barcellona.

Milan, Pioli out? Thiago Motta in pole al momento in caso di cambio

Il Milan vive un momento complicatissimo e domani sera affronta il Newcastle in un match che definire cruciale è dire poco. Nonostante l’importanza del momento, non si placano le voci su Pioli e sul suo futuro. Il tecnico emiliano sembra davvero in bilico, mal visto ormai dalla gran parte dei tifosi e mai apertamente difeso dalla dirigenza.

Per questo iniziano ad uscire anche i nomi dei possibili sostituti. In ottica giugno, l’ipotesi più accreditata al momento è quella di vedere sulla panchina del Milan, Thiago Motta. L’italo-brasiliano con il Bologna sta facendo miracoli, praticando un grande calcio e portando i felsinei ad un momentaneo quarto posto in classifica.

Le attenzioni su Motta, com’è normale che sia, sono cresciute a dismisura negli ultimi mesi. Anche da parte dei top club europei: secondo il Corriere della Sera, anche Barcellona, Paris Saint Germain e alcuni club di Premier League avrebbero messo gli occhi sull’allenatore del Bologna.