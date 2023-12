  Milan impaziente, via Pioli: il nuovo tecnico già scelto

Il Milan sembra sul punto di divorziare da Pioli, con il sostituto che sarebbe già stato scelto dalla società rossonera

Siamo alla vigilia del primo anticipo della 17° giornata del campionato di Serie A, che vedrà affrontarsi allo stadio Arechi Salernitana e Milan, in una sfida che ha un’importanza elevata per entrambe le squadre. I padroni di casa devono cercare di riuscire a recuperare qualche punto in vista della lotta salvezza, con la penultima in classifica che dista già 5 punti dai campani. I rossoneri, dal canto loro, avranno bisogno di un ulteriore boccata di ossigeno dopo la vittoria ottenuta contro il Monza, che non ha di certo scacciato via tutti i problemi emersi fino a questo momento.

Potrebbero esserci delle variazioni di formazione da parte di entrambe le squadre, con Stefano Pioli che sta ancora studiando l’undici da mandare in campo, costretto a fare di necessità virtù per le tante assenze. Gli infortuni sono uno dei temi caldi della stagione milanista, un argomento che ha causato non poche critiche anche allo stesso tecnico rossonero.

Bargiggia è sicuro: “Il Milan sta puntando forte su Thiago Motta”

Servirà necessariamente una vittoria al Milan, soprattutto considerando il delicatissimo momento che sta attraversando il club campano, che nella giornata di oggi ha dovuto fare i conti anche con le dimissioni di Morgan De Sanctis, che non sarà più il ds del club, rescindendo il suo contratto con un anno e mezzo di anticipo. Ma c’è anche un’altra persona che potrebbe subire delle variazioni nel suo futuro, o meglio: due. Il riferimento va particolarmente a Stefano Pioli e Thiago Motta, legati virtualmente da quello che potrebbe essere un intreccio di mercato della società rossonera.

Stando a quanto dichiarato dal noto giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di Tv Play infatti, il Milan starebbe pensando seriamente a sostituire l’attuale allenatore rossonero con quello che sta rendendo grande il Bologna, che nella serata di ieri ha eliminato anche l’Inter dalla Coppa Italia.

Su Thiago Motta sembra che ci sia molto forte il Milan. Motta interessa anche alla Juve se va via Allegri. Il Milan, però, è più voglioso e impaziente di cambiare Pioli; del resto quando ha un’emergenza infortuni o cambi tutto lo staff o cambi l’allenatore.

La strada potrebbe quindi essere tracciata con Pioli via dal Milan e la società che sta pensando seriamente a Motta. Prima però c’è una stagione ancora da terminare con obiettivi ancora da raggiungere e che passano anche dalla sfida alla Salernitana.