Milan, la decisione sul nuovo difensore: si blocca tutto, il motivo

La dirigenza del diavolo non si era riunita solamente per parlare di Pioli. Inevitabilmente si sarà parlato anche di mercato.

Uno dei ruoli dove mai come quest’anno il Milan ha bisogno di una copertura. Mai come quest’anno l’infermeria di Milanello è stata così piena per molto tempo. Ai box c’è ancora Leao, che deve smaltire del tutto la lesione. Pioli sta preparando la trasferta di Bergamo, e sicuramente tornerà dal primo minuto il numero 9 Giroud che torna dalla squalifica. Come contro il Frosinone, è possibile che come difensore centrale ci sia di nuovo Theo Hernandez, sulle corsie pronti Calabria e Florenzi, chiamati agli straordinari pre Natale.

Intervenire sul mercato. L’urgenza è questa. Tomori è l’unico disponibile in questo momento come ruolo di difensore centrale. I giovani Simic e Bartesaghi difficilmente verranno lanciati a Bergamo dove forse il diavolo può ritrovare Kjaer. Il rientro di Bennacer ha fatto sorridere un po’ i rossoneri, ma la dirigenza sta già lavorando sul mercato, cercasi difensore. Non si hanno ancora certezze se gennaio o giugno. Ma con Thiaw e Kalulu ai box, Pioli non può rischiare di perdere il treno scudetto con il solo Tomori nel ruolo di difensore centrale.

Obiettivi rossoneri: da Kiwior a Kelly, passando dalla Francia

Il diavolo sta operando su più fronti. Dall’Arsenal con Kiwior (ex Spezia) al Bournemouth dove piace a mezza Europa Lloyd Kelly (classe 1998). Pe entrambi i difensori le richieste erano molto alte. Poi nelle ultime ore siamo anche stati davanti al possibile ritorno di Gabbia dalla Spagna. Non si sa chi arriverà a Milano nelle prossime settimane. Si sa che il diavolo interverrà perché Kalulu e Pellegrino saranno out ancora per molto tempo e Pioli ha bisogno di forze fresche visto anche il lungo stop del pilastro difensivo rossonero Thiaw.

Il Milan in queste ultimissime ore stava anche operando i maniera silenziosa in Francia. Maxime Esteve, difensore centrale classe 2002 nato in Francia per l’appunto. Sette presenze fin qui nel campionato di Ligue 1 per un totale di 548 minuti giocati con la maglia del Montpellier quest’anno. Il Milan si sarebbe già interessato per il talento francese, ma il giocatore avrebbe un valore molto alto quindi di fatto si sarebbero subito interrotti i discorsi.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera in questo momento ritiene troppo elevati i costi dell’operazione per portare Esteve in Italia. Il Montpellier dalla sua non sembra intenzionato ad abbassare ulteriormente le richieste per il suo difensore e infatti per questo motivo l’affare sembra destinato a sfumare. Florenzi, Calabria, Theo e lo stesso Tomori quindi sono chiamati agli straordinari, a meno che non rientri Kjaer e allontani possibili ricadute viste le numerose assenze fin qui.