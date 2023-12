Milan, l’avvertimento è arrivato: il grande ex ‘avvisa’ Pioli

Il Milan ha scoperto il prossimo avversario in Europa League, di seguito riportata la notizia sul possibile cammino che devono fare i rossoneri.

Il Milan continua a lavorare senza sosta per cercare di trovare la continuità che è mancata in questo inizio di stagione. Dopo la vittoria per tre a zero contro il Monza, si prepara a giocare contro la Salernitana venerdì sera alle ore 20.45. Gli uomini di Pioli devono tenere alta la concentrazione, nonostante i tanti infortuni subiti, per poter ottenere quanti più punti possibili.

L’obiettivo dei rossoneri – come detto in conferenza stampa dal mister Pioli – è quello infatti di trovare continuità e di finire il campionato tra le prime quattro posizioni in classifica per poter rigiocare la Champions League. Attualmente, il Diavolo è al terzo posto in classifica con trentadue punti.

In Europa, invece, il Milan ha dovuto dire addio alla Champions League, ma essendo arrivato al terzo posto nel gruppo del suo girone, giocherà le partite di Europa League. È una competizione che la squadra rossonera non ha mai vinto e potrebbe essere questo l’obiettivo del cammino europeo ovvero quello di arrivare quanto più lontano possibile per portare a casa quel trofeo che manca in bacheca.

Le parole di Parolo sul cammino del Milan in Europa League

Marco Parolo, ex giocatore della Lazio quando Pioli era allenatore e della Nazionale, è stato ospite di Rai Radio 1 ed è intervenuto per lasciare un commento sul sorteggio di Champions League e di Europa League.

Di seguito sono riportate le parole di Parolo riguardo il suo pensiero sul cammino che deve fare il Milan in Europa League.

“Il Milan, invece, deve mettersi in testa di poter arrivare fino in fondo: ha la rosa per farlo, in Champions è uscita ma se l’è giocata alla pari con tutte le squadre del girone. Ha l’obbligo di andare fino in fondo, anche perché la competizione si fa interessante, con Liverpool e Bayer Leverkusen”.

Lunedì diciotto dicembre, inoltre, sono andati in onda i sorteggi per l’Europa League. I rossoneri per gli spareggi dovranno affrontare il Rennes, squadra francese. L’andata per il Milan sarà in casa giovedì quindici febbraio alle ore 21.00 mentre il ritorno di playoff sarà giovedì ventidue febbraio alle ore 18.45

Le partite di Europa League arriveranno in un calendario abbastanza complicato per la squadra di Pioli. Infatti, prima dell’andata i rossoneri giocheranno contro il Napoli in serie A e dopo contro il Monza. Per quanto riguarda invece il ritorno in Europa subito dopo il Milan giocherà contro l’Atalanta.