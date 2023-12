Milan, l’ufficialità sblocca il difensore: affare in dirittura d’arrivo

Nel valzer che interessa la rosa del Milan, qualcosa sembra destinato a smuoversi presto e c’è un affare in particolare ormai quasi concluso. Le ultime dal mercato rossonero.

Le difficoltà incontrate da Stefano Pioli e dal suo Milan in questa prima parte di stagione hanno messo la società rossonera nelle condizioni di dover trovare nuove forze. Il mercato di gennaio è ormai alle porte, e nonostante non siano programmati colpi folli, qualche cambiamento in positivo potrebbe arrivare.

La squadra ha bisogno di un intervento d’urgenza. Tanti sono i reparti che avrebbero bisogno di un pronto intervento, primo fra tutti la difesa, che negli scorsi mesi ha portato i Rossoneri a perdere punti importanti nelle competizioni disputate.

Così un nome non troppo nuovo rimbalza fra gli interessi del Diavolo, e sembra adesso giunto il momento del suo arrivo. O sarebbe meglio dire del suo ritorno a Milano.

Milan: il rinforzo in difesa pronto al ritorno

C’è un giocatore in particolare che, nella scorsa finestra di mercato, ha fatto le valigie ed ha salutato i suoi compagni per iniziare una nuova avventura europea. Questo è stato il caso di Matteo Gabbia, attualmente in prestito al Villarreal con cui ha disputato sino ad ora tredici partite totali. A secco, invece, per quanto riguarda goal e assist.

Il difensore centrale classe 1999, nelle fila del Milan sin dagli anni delle giovanili (fatta eccezione per una breve parentesi alla Lucchese), sembrerebbe pronto a fare il suo rientro anticipato a Milanello. Il prestito agli spagnoli, infatti, era previsto sino al 30 giugno 2024. Ma non sarà così.

Gli spagnoli del Villarreal, infatti, avrebbero puntato gli occhi su Eric Bailly, il difensore centrale che ha rescisso il suo contratto con il Besiktas proprio a partire sa oggi e che è adesso svincolato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale X, manca poco alla firma fra il giocatore ivoriano e il club spagnolo.

Così, gli Spagnoli potrebbero non avere più bisogno del loro attuale numero 2 che, tuttavia, sino ad ora si è sempre dimostrato pronto per il rettangolo di gioco sia dal primo minuto che da subentrante.

Una notizia che viene accolta con gioia e anche un pizzico di sollievo dal club rossonero, che al centro si trova in grande difficoltà visti gli infortuni di Thiaw e Kalulu, attesi ormai a gennaio in corso, nonché il rientro avvenuto da poco di Kjaer. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni. Ma la pista del ritorno sembra ormai essere stata tracciata.