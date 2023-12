Milan, Maldini ha sbagliato: la frecciata in diretta

Il periodo del Milan è ora delicato. Stefano Pioli dovrà riuscire a gestire in maniera ottimale i suoi giocatori per portare a casa una vittoria importante.

È attivo il countdown sul capo di Stefano Pioli e del suo Milan per decretare quale sarà il suo futuro nella squadra rossonera. Si è rivelata una miscela micidiale quella delle ultime gare non soddisfacenti giocate dal Milan coadiuvate dai troppi infortuni a carico dei giocatori.

Qualche domanda sulla gestione della rosa da parte di Stefano Pioli e del suo staff quindi, è lecita. Il rischio di non passare il girone F di Champions League poi può costituire una aggravante che può costare caro al tecnico romagnolo.

Negli ultimi giorni ecco infine anche il terremoto causato dalle parole di Paolo Maldini, sicuramente non al miele, verso la società tutta rivelando quelli che sono stati gli ingranaggi dietro all’azione che ha portato poi al suo addio in società.

Sicuramente per molti non è stato il momento adatto, per l’ex bandiera del Milan, di uscire allo scoperto rivelando le sue carte. Tra i tanti ecco Filippo Galli, ex difensore del Milan dal ’83 al ’96, che a Radio 24 ha detto la sua sull’uscita di Paolo Maldini.

Maldini gelato da Galli, le sue parole

L’ex giocatore del Milan ha parlato in modo schietto spiegando le ragioni dietro al quale l’uscita di Maldini non è stata molto apprezzata da lui.

Un Milan senza amore e senza ideali, questa la definizione di Paolo Maldini verso la più recente versione del Milan con alla guida Gerry Cardinale. Parole che hanno fatto riflettere i tifosi rossoneri e gli amanti del diavolo e che tutt’ora portano alla luce un comportamento forse non adatto al contesto da parte della dirigenza.

Le parole di Maldini arrivano in un momento ben preciso del Milan, un momento buio dove anche il ruolo di Stefano Pioli è in bilico. La partita di questa sera, alle 20:45, contro il Frosinone è decisiva. Può siglare un dentro o fuori per il tecnico ma la situazione che l’allenatore ha tra le mani non è di certo la migliore del mondo.

A dire la sua sul momento del Milan, e su Maldini in particolar modo, è stato Filippo Galli. L’ex difensore italiano è intervenuto a Radio 24 con queste parole:

Il club è in difficoltà e secondo me non è stato il momento adatto per fare certe dichiarazioni. Il Milan ha bisogno di stabilità ora. Ovviamente c’era il bisogno di esprimere le proprie idee, ed è giusto così, ma secondo me non è stato il momento adatto per farlo.

Così Galli chiude la questione, senza colpevolizzare l’ex capitano ma chiedendo rispetto, però, verso il momento dei rossoneri.