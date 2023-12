Milan-Monza, Leao per sfatare un tabù: è passato troppo tempo

Il Milan affronta il Monza per sfatare un tabù: per Leao è passato troppo tempo dall’ultima volta in campionato.

Dopo l’uscita dalla Champions League il Milan guarda avanti e si prepara alla sfida contro il Monza valida per la sedicesima giornata di campionato. A San Siro i rossoneri ospiteranno i biancorossi in un match tutt’altro che semplice. Un derby lombardo contro una squadra cosi in forma come quella di Palladini.

va detto però che – nonostante i brianzoli stiano dando del filo da torcere a tutte le squadre di campionato – i precedenti sorridono agli uomini di Pioli: in due incontri, sia in casa che in trasferta, il Milan ha battuto il Monza.

Le condizioni giuste per rialzarsi dopo la delusione europea: non è bastata la vittoria contro il Newcastle al St James’s Park, uno stadio tutt’altro che facile da affrontare, per i rossoneri che hanno visto sfumare il passaggio del turno per il pareggio di Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Per approdare agli ottavi, infatti, i parigini avrebbero dovuto perdere. Condizione che non si è verificata, per questo il Milan è approdato in Europa League per retrocessione. Un’occasione per potersi rifare in Europa.

Leao e il tabù da sfatare contro il Monza

Pioli stesso ha lanciato da subito la sfida: la priorità ora sarà vincere questa competizione. Fondamentale sarà l’apporto di tutti i leader rossoneri, partendo proprio da Rafael Leão. Il portoghese dovrà fare di più se vuole trascinare i suoi in alto.

Attualmente, però, almeno il suo rendimento non sta rispettando le aspettative. Quest’anno è andato in rete soltanto 4 volte complessive tra Serie A e Champions League, mentre ha regalato soltanto 4 assist in campionato.

Numeri troppo bassi per un attaccante del suo calibro e pilastro della squadra. Soprattutto se si pensa che la sua ultima rete è avvenuta 3 mesi fa contro il Verona. Data troppo lontana che deve spronare il giocatore a sbloccarsi già da oggi contro il Monza. A influire, probabilmente, anche qualche problemino fisico per lui che si è assentato nell’ultimo mese. Dalla partita di Lecce, infatti, il portoghese ha accusato un fastidio muscolare: nei giorni seguenti si è sottoposto a esami che hanno evidenziato un infortunio al bicipite femorale.

Da allora il suo ritorno in campo non è ancora avvenuto, saltando anche la partita di ritorno contro il Borussia Dormunt persa 3-1. Leao è rientrato soltanto nell’ultima sfida di Champions contro il Newcastle.