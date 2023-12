Milan, non solo Pioli: ancora una beffa, è successo davvero

Non c’è pace sulla sponda rossonera del Naviglio: l’ambiente del diavolo deve ritrovare la giusta serenità per la seconda parte di stagione.

Il momento che sta vivendo il Milan di Stefano Pioli non è affatto semplice: la squadra rossonera ha uno svantaggio in classifica nei confronti di Inter e Juventus rispettivamente di 9 e 7 punti, che la rendono la terza della classe, davanti a Bologna e Napoli. Inoltre, la squadra di Pioli in questa prima parte di stagione ha subito l’eliminazione ai gironi di Champions League: l’unica soddisfazione è la squadra può continuare il suo cammino europeo in Europa League.

Archiviata la delusione Champions, il Milan è subito ripartito in Campionato con una vittoria sul Monza e questa sera è atteso dalla delicata sfida contro la Salernitana. Nonostante l’ultimo posto in classifica la squadra allenata dall’ex rossonero Pippo Inzaghi è in grado di mettere in difficoltà anche le big della Serie A e la squadra di Pioli dovrà prestare attenzione nel non sottovalutare il match, provando a portare a casa i 3 punti pieni.

Nel frattempo, oggi pomeriggio è scesa in campo un’altra squadra rossonera, la primavera di Ignazio Abate, che il weekend scorso ha pareggiato contro l’Inter capolista.

Delusione Milan, anche la primavera perde: il risultato

In questo turno anticipato pre-natalizio, le squadre di tutte le categorie stanno giocando un giorno prima rispetto al solito; la Serie A, per esempio, si è aperta oggi venerdì 22 dicembre e si chiuderà nella giornata di sabato. La stessa cosa è successa nel campionato di Primavera 1, dove è scesa in campo anche la formazione di Ignazio Abate.

I rossoneri hanno affrontato, al Puma House of Football, l’Hellas Verona: dopo la vittoria dell’Inter di Cristian Chivu, anche il Milan era chiamato a vincere, ma i ragazzi di Abate sono usciti sconfitti, allontanandosi di fatto dal primo posto della Classifica e scalando il terzo, sorpassati dalla Lazio.

Dopo essere passati in svantaggio di due gol nella prima frazione di gioco, il Milan al rientro in campo l’ha ribaltata grazie alle reti di Chaka Traore e di Alexander Illum Simmelhack. Tutto molto bello, se non che durante l’assalto finale, la difesa di Abate si è fatta cogliere di sorpresa, permettendo ai gialloblu di segnare la rete del definitivo 3 a 2, che è valsa la sconfitta ai rossoneri.

Un risultato che è stato frutto anche di numerose assenze nella rosa di Abate, visto che molti giovani sono stati convocati da Stefano Pioli per coprire le assenze della prima squadra.