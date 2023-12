Milan-Sassuolo, ennesimo infortunio e tecnico nei guai: è emergenza totale

Si sta disputando in questi minuti il secondo tempo di Milan-Sassuolo. Brutte notizie per il club ospite, ennesimo stop.

In questi minuti si sta disputando il match valido per il diciottesimo turno di serie A tra Milan e Sassuolo. Una sfida delicata, due club in difficoltà e in cerca di punti preziosi per ottenere i rispettivi obiettivi. In questo momento le squadre sono nella fase finale del match e c’è da registrare una brutta notizia.

Attualmente i padroni di casa sono in vantaggio, decisiva finora la marcatura dell’americano Pulisic, ben innescato da Bennacer e bravo a sfruttare un grave errore della difesa. Per il Sassuolo è notte fonda, nel corso di metà secondo tempo si è fermato per infortunio il leader e capitano del Sassuolo Domenico Berardi, autore tra l’altro di una prova abbastanza deludente. Il calciatore ha chiamato subito il cambio, non c’è nulla da fare e al suo posto è entrato lo spagnolo e grande ex Castillejo.