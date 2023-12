Milan, si sogna il grande colpo dalla Serie A: c’è un indizio

Il Milan guarda con grande attenzione al prossimo mercato di gennaio, con la volontà di volersi rafforzare per cercare di ritornare quanto più possibile vicino alla vetta, attualmente occupata dall’Inter.

Quali saranno le mosse del Milan in vista del prossimo mercato di gennaio, che partirà tra meno di un mese? I tifosi sono curiosi e attendono di capire come la dirigenza si muoverà sul mercato, con tanti nomi messi nel mirino. In particolare, l’urgenza sembra riguardare principalmente il reparto difensivo, in seguito anche all’emergenza in tale zona del campo a cui Stefano Pioli è stato costretto, suo malgrado, a far fronte in questa prima parte di stagione. Molto, se non tutto, dipenderà anche da quello che sarà lo scenario prossimo in campo internazionale: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sembrano essere un miraggio, ma è chiaro che se il miracolo dovesse compiersi, potrebbe aprirsi nuove eventualità interessanti per il Diavolo.

In molti, inoltre, si chiedono se il Milan compirà un rinforzo in attacco, vero e grande nodo da sciogliere in vista dei prossimi mesi considerando un Oliver Giroud che giovanissimo non è e un Luka Jovic che non si sta dimostrando totalmente all’altezza. In vista dell’estate, però, ci sono anche altre occasioni da tenere d’occhio: nella fattispecie del calciatore rivelazione, che piace e non poco alla dirigenza rossonera, spunta anche un indizio di non poco conto.

Gudmundsson al Milan? In rossonero giocò il suo bisnonno

Albert Gudmunsson è sicuramente uno dei calciatori che più sta impressionando in questa prima parte di stagione in Serie A. Numeri e prestazione che gli valgono l’attenzione da parte dei vari top club italiani, Milan compreso.

Il Genoa, però, sta facendo di tutto per tenerselo stretto, così come dimostrato dal rinnovo formalizzato tra il calciatore e la dirigenza ligure. Ma è chiaro che se il rendimento dovesse restare di questo livello, l’assalto da parte di una big è difatti inevitabile. Sarà il Milan? Al momento, non ci sono indizi a tal proposito, ma spunta un retroscena che fa sognare, e non di poco, i tifosi del Diavolo. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore nel corso della sua intervista rilasciata di recente ai spagnoli di Marca, riguardante il suo bisnonno che si chiamava anch’egli Albert Gudmunsson e che ha giocato anche nel Milan. Queste le parole del giocatore: