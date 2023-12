Milan, sprint per il bomber: si chiude subito

Il Milan si prepara all’assalto per un attaccante di spessore. La società rossonera ha nel mirino una stella della Bundesliga

La società rossonera è pronta a riversarsi sul mercato di gennaio con grande determinazione e voglia di regalare a mister Stefano Pioli i rinforzi giusti per svolgere un ruolo da protagonista nella seconda parte, sia in Serie A che in Europa League. La dirigenza rossonera, di fatto, sarebbe già da tempo all’opera per cercare di puntellare al meglio l’organico. La priorità della società di Milano resta il reparto difensivo. Tuttavia, il club rossonero starebbe vagliando alcune ipotesi con l’intenzione di innalzare anche il potenziale del proprio attacco.

Nonostante la difesa sia il reparto principale da andare a rinforzare nel mercato di gennaio, il Milan sembrerebbe essere stato attirato da una stella della Bundesliga. La dirigenza rossonera starebbe monitorando con un interesse particolare la situazione che gira intorno a Serhou Guirassy. Il Milan starebbe preparando il possibile assalto per portarlo all’ombra della Madonnina già nel mese di gennaio. La società è al lavoro per consegnare nelle mani di Pioli un attaccante di spessore, che potrebbe dare maggiore slancio alla squadra nella seconda parte di stagione.

Milan pronto all’assalto a Guirassy

Il Milan sta valutando attentamente le opzioni di mercato in vista della finestra invernale, focalizzandosi principalmente sulla difesa, ma anche sull’acquisizione di un attaccante per potenziare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome che sta prendendo quota è quello di Serhou Guirassy, attaccante dello Stoccarda.

Il centravanti guineano, classe 1996, sta attirando l’attenzione dei più grandi club d’Europa dopo il suo avvio di stagione in Germania. In questa annata, Guirassy ha sin qui messo a referto 18 gol in sole 15 presenze con la maglia dello Stoccarda. Dati che hanno fatto da calamita per molteplici top club europei, tra cui il Milan. La società rossonera, attualmente, avrebbe messo Guirassy in pole, accantonando l’idea David.

La decisione di preferire Guirassy a Jonathan David sembra derivare principalmente dalle considerazioni finanziarie. Il giocatore guineano presenta una clausola rescissoria di 17 milioni di euro, mentre per il centravanti canadese del Lille servirebbe un accordo a dir poco cospicuo con la squadra francese, con richieste che oscillano tra i 30 e i 40 milioni di euro.

La concorrenza per Guirassy è agguerrita, con numerosi club europei interessati al giocatore. Tuttavia, il Milan sembra intenzionato a fare un’offerta competitiva per assicurarsi le prestazioni del talentuoso attaccante. L’acquisto di Guirassy rappresenterebbe un investimento importante per il club lombardo, mirando a rafforzare il reparto offensivo, dove finora il risveglio di Luka Jovic non ha soddisfatto appieno le aspettative delle dirigenza. Il Milan ha già pianificato la strategia per l’acquisizione del giocatore, considerando anche la sua potenziale partecipazione alla Coppa d’Africa con la Guinea.

Il club sta valutando le tempistiche dell’operazione, conscio della necessità di un’accelerazione per superare la concorrenza. Il Milan sembra deciso nel suo intento di rafforzare la squadra, sia per il presente che per il futuro. La società rossonera, con il suo occhio attento al mercato, proverà a portarsi in testa alla lista dei contendenti e a garantirsi un rinforzo di peso per affrontare la seconda metà della stagione.