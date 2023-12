Milan, un altro infortunio: l’annuncio di Okafor

Il Milan ritrova i tre punti in campionato. Tante note positive ma una costante non varia per i rossoneri; gli infortuni.

Serviva una gara di spessore e convincente da parte della squadra di Stefano Pioli e così è stato. I rossoneri riescono a condurre una partita quasi senza sbavature contro un Monza che non ha potuto fare molto per difendersi. Sarà stato l’entusiasmo portato da Ibra in società, oppure la voglia di rivalsa, ma il Milan di oggi appariva come un Milan privo di pesi sulle spalle, leggero, e quindi un bellissimo Milan.

Il tecnico rossonero è riuscito a mettere in campo una buona squadra. Le scelte giuste hanno portato ad un esordio indelebile di Jan-Carlo Simic, al gol di Okafor e ad una prestazione sontuosa di Reijnders. Tuttavia nel Milan c’è una costante che da vari mesi a questa parte non lascia in pace il club.

Gli infortuni continuano a colpire i giocatori della rosa meneghina come nulla fosse e oggi sono stati ben due le sostituzioni per problemi fisici. È toccato difatti a Noah Okafor e Tommaso Pobega. Lo svizzero è entrato in campo e dopo circa un quarto d’ora è stato costretto a lasciarlo dopo aver apposto la sua firma; nel post partita arrivano però le sue parole ai tifosi.

Milan, le parole di Okafor dopo gol e infortunio

Lo svizzero ha messo a segno il k.o. del Monza ma subito dopo una brutta notizia per l’attaccante.

Un Milan totale porta a casa un risultato importante per riuscire a mantenere un passo simile a quello di Juventus e Inter in campionato. I tre punti sono una boccata di aria fresca e la prestazione ha lasciato il sorriso in bocca a tutti i tifosi.

C’è però una costante da brividi per il Milan; quella degli infortuni. Da inizio stagione i giocatori rossoneri sono stati martoriati da guai fisici e, arrivati a questo punto, bisogna andare a trovare il colpevole all’interno dello staff di Stefano Pioli.

Noah Okafor difatti, dopo essere subentrato al 65′ siglando il gol del 3-0, dopo appena un quarto d’ora è stato costretto ad abbandonare il campo per un guaio fisico. Appena terminato il match ecco le parole dell’attaccante svizzero:

Spero non sia nulla di grave e di ritornare il più presto possibile.

Si tratterebbe dunque del secondo stop stagionale dopo quello subito con la sua nazionale svizzera in ritiro. Andranno fatti dunque tutti gli esami del caso per valutare quale sia l’entità del problema e, nel caso, quali siano i tempi di recupero.