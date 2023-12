Milan, un’altra mazzata: non arriva più

Arriva una dura mazzata per il Milan di mister Stefano Pioli. Si complica la strada per un obiettivo di mercato.

È risaputo ormai da tempo che il Milan in vista della prossima sessione di mercato deve assolutamente agire con decisione e fermezza per far fronte all’emergenza in difesa. La retroguardia rossonera di mister Stefano Pioli vacilla sempre più, soprattutto dopo l’infortunio di Tomori riscontrato nella trasferta di Salerno.

La società sta attivamente lavorando in ottica mercato per non farsi cogliere impreparata, con lo scopo di conservare a mister Stefano Pioli gli elementi necessari per disputare una seconda parte di stagione di livello.

Il Milan sta attraversando un periodo a dir poco complicato della stagione, e la serie di infortuni hanno alterato e non poco il cammino del club rossonero sin qui. La dirigenza lombarda sta lavorando quotidianamente per cercare di andare a colmare diversi vuoti nella rosa, presenti in particolar nel reparto arretrato.

La difesa è una priorità assoluta in casa Milan, con il taccuino degli operatori di mercato rossoneri ricco di nomi. Tra questi c’è anche il difensore francese di proprietà del Barcellona, Clement Lenglet. Tuttavia, la pista che porta all’esperto centrale, attualmente in prestito all’Aston Villa, si sarebbe complicata in modo significativo.

Milan, si complica la pista Lenglet

Il Milan si trova di fronte a una necessità urgente di rafforzare la difesa, specialmente dopo l’infortunio di Tomori. Tra i nomi che emergono nella lista dei potenziali papabili per la retroguardia rossonera, spicca quello di Lenglet, attualmente in prestito dall’Aston Villa ma di proprietà del Barcellona.

Sebbene Lenglet sembri una valida opzione per il club rossonero, emergono significative difficoltà economiche che potrebbero ostacolare l’eventuale trasferimento all’ombra della Madonnina. Il difensore francese non ha trovato molto spazio nella formazione dei Villains, ma la squadra inglese sembra restia a cedere il giocatore a metà stagione.

Il Corriere dello Sport ha evidenziato come l’ostacolo principale risieda nelle complesse questioni finanziarie legate al trasferimento di Lenglet. Attualmente, l’Aston Villa copre il 75% del sostanzioso stipendio del giocatore, stimato intorno ai 6 milioni di euro. Una cifra che il Milan faticherebbe ad assumere interamente.

Per il club rosanero, quindi, diventa cruciale negoziare con il Barcellona per ottenere un sostegno finanziario nella trattativa. Tuttavia, prima che ciò avvenga, il club catalano dovrà raggiungere un accordo con l’Aston Villa.

La necessità di rinforzare la difesa è una costante da rispettare per il Milan, ma le difficoltà economiche legate a un possibile trasferimento di Lenglet rappresentano un ostacolo significativo.