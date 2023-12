Miranda-Milan, la notizia cambia tutto: l’idea dei rossoneri

Siamo alla virata finale della trattativa, il Milan sta per chiudere il suo primo colpo del mercato invernale che si aprirà nel prossimo mese di gennaio.

Al Milan serve una campagna acquisti invernali di primissima linea per ricoprire i tanti buchi creati dagli indisponibili e per rincorrere Juventus ed Inter che volano sempre più in classifica. Proprio per questo ci sono importanti novità.

Uno dei primi obiettivi messi nel mirino era il terzino Miranda del Real Betis che è in scadenza di contratto e secondo le ultime la trattativa sembrerebbe essersi sbloccata con lo spagnolo che ora può già pensare il suo futuro in rossonero.

Miranda-Milan ci siamo, ora però c’è un bivio

A confermare la notizia un tweet di Fabrizio Romano dopo che a dare la news è stato Matteo Moretto. Miranda ha trovato un accordo con il Milan per luglio 2024 ed arriverà a zero, ma secondo le ultime potrebbe esserci un retroscena.

L’ultima ipotesi del Milan però è quella di portare lo spagnolo già quest’inverno a Milano. Come? Pagando circa due milioni al Real Betis per poter lasciare andare il calciatore in anticipo, vista anche l’urgenza difensiva dei rossoneri in quel ruolo.