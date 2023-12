“Non sono soddisfatto”: Cardinale conferma Pioli ma manda un messaggio chiaro

Gerry Cardinale manda una lettera di auguri di buone feste a tutti i tifosi rossoneri dove compare anche il punto della situazione di questa prima parte di stagione svolta dal Milan

Il Milan avrebbe sicuramente voluto concludere questo 2023 in vetta alla classifica, ma tra errori, punti persi e troppi infortuni si trova al terzo posto a 5 punti di distanza dal secondo posto occupato dalla Juventus e a -9 dall’Inter capolista. I rossoneri per concludere quest’anno nel migliore dei modi dovranno puntare a vincere le due ultime gare contro la Salernitana, che si giocherà questa sera alle 20:45 e poi l’ultima sabato 30 dicembre a San Siro alle 18 contro il Sassuolo.

Quest’anno niente pausa natalizia, RedBird passerà il secondo Natale in rossonero e in occasione delle festività di fine anno Gerry Cardinale ha voluto scrivere di proprio pugno una lettera di auguri indirizzata a tutti i tifosi del Milan. Le parole di Cardinale sono state pubblicate sul sito ufficiale del club. Nella lettera oltre agli auguri c’è una parte dedicata anche alle valutazioni di questa prima parte di stagione di cui il numero uno del fondo non si ritiene per nulla soddisfatto, visto le potenzialità della rosa. Cardinale ha infatti spiegato di voler riflettere insieme a tutto il mondo rossonero su come trovare un modo per migliorare e su fare alcuni bilanci per capire cosa ha funzionato e cosa no.

La lettera di Cardinale ai tifosi rossoneri: tra parole e promesse

Nella prima parte di questa lunga lettera Cardinale porge i suoi più sentito auguri di buone feste a tutti i sostenitori rossoneri da parte di RedBird e di AC Milan.

Nel corso della lettera però è chiaro che l’intento del fondatore era quello di analizzare quanto fatto dal Milan fino ad ora. Tra le prime righe infatti si parla immediatamente della disfatta in Champions League e quindi un primo obiettivo mancato, poi il non essere riusciti a chiudere l’anno al primo posto, secondo obiettivo mancato ed infine la speranza per l’Europa League. Cardinale infatti si è dichiarato per niente soddisfatto però ha voluto ritenersi fiducioso nella squadra e nelle sue potenzialità per la seconda parte di campionato.

“Tutti noi di questa squadra vogliamo la stessa cosa: vincere, essere i numeri uno, essere campioni d’Italia e campioni d’Europa”. Ha dichiarato Cardinale, poi si è parlato della pausa invernale e del nuovo inizio da cui ci si aspetta sicuramente molto di più sia dalla società che dal Milan, un impegno che RedBird è pronto a dare ai rossoneri affinchè sia tutto più facile: