Nuovo bomber per il Milan: è un ritorno di fiamma

Ritorno di fiamma in casa Milan, dove il bomber è tornato prepotentemente in ottica rossonera. Il nuovo scenario di mercato.

In casa Milan ci si prepara a tornare sui campi di Serie A dopo la sonora vittoria per 3-0 ottenuta contro il Monza. I rossoneri, infatti, apriranno il 17° turno di campionato allo stadio Arechi, fronteggiando la Salernitana dell’ex Pippo Inzaghi. Una sfida che appare quindi facile per il diavolo, martoriato però dagli infortuni e che giungerà in Campania con Okafor e Pobega aggiuntisi alla già lunga lista infortunati. Una situazione che ha spinto quindi Furlani e Moncada ad adoperarsi sin da subito in vista del calciomercato invernale, anche se primi scenari estivi cominciano ad apparire. In particolare, per giugno, il Milan potrebbe esser stato vittima di un significativo ritorno di fiamma per il bomber.

Milan, ritorno di fiamma per Sesko

In casa Milan si continuano ad analizzare diverse scie di mercato in ottica offensiva, dove nonostante i miglioramenti vi è una situazione che resta delicata. Giroud continua infatti a fare il proprio lavoro, ma appare alquanto lampante come l’attaccante stia pian piano attraversando una fase di declino. I rossoneri non potranno di certo puntare a lungo sul francese ex Chelsea, quest’anno alternato ad una figura tutt’altro che costante come Luka Jovic. Il serbo è senz’altro reduce da uno dei suoi migliori momenti personali da parecchi anni a questa parte, condito da gol, assist, fatica e grinta, ma l’ex Fiorentina non sembra rappresentare il futuro dell’attacco Milan.

Furlani e Moncada sono quindi tornati a sondare parecchi nomi sul mercato. Fra essi, ecco apparire incredibilmente quello di un obiettivo rossonero del passato, apparso prepotentemente in ottica diavolo. Trattasi di Benjamin Sesko, prima punta classe 2003 e scuola RedBull. La punta è infatti cresciuta indossando la maglia del Salisburgo per ben 3 stagioni, dando un piccolo assaggio di se al calcio europeo. Con gli austriaci, Sesko ha difatti totalizzato ben 29 reti in 79 partite, ottenendo quindi una “promozione” grazie al suo passaggio al Lipsia avvenuto questa estate.

Per lo sloveno, dunque, con la casacca tedesca sono arrivati già 7 gol in 22 presenze complessive in ogni competizione, in grado di far ulteriormente crescere la fila di pretendenti per il profilo. Fra queste, ecco comparire nuovamente il Milan, già interessato al calciatore in estate. Il passaggio da Salisburgo a Lipsia ha però scombussolato i piani dei rossoneri, cui ad oggi non bastano i 25 milioni richiesti inizialmente dagli austriaci. Per Sesko infatti, la compagine tedesca potrebbe addirittura chiedere il doppio, sfiorando la vetta dei 50 milioni. Cifre ad oggi inaccessibili per il Milan, con Furlani che continua però a considerare lo sloveno come uno dei propri obiettivi principali. A riportarlo, la redazione de ilmilanista.