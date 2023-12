Occhio Milan, paura per Theo Hernandez: c’è la Premier League

Secondo le indiscrezioni, alcuni club europei ma soprattutto uno della Premier League avrebbe messo gli occhi su Theo Hernandez. Il Milan ascolta ed i tifosi tremano.

Arrivato nel luglio 2019 – grazie ad un’intuizione di Paolo Maldini nella sua prima estate da DS rossonero – per soli 22 milioni di euro, Theo Hernandez si è imposto in questi anni nel campionato italiano come miglior terzino sinistro al mondo. Quello che da sempre ha caratterizzato il classe ’97 oltre alla sua straordinaria velocità è la capacità di sapersi imporre come un grande giocatore sin dal giorno in cui è arrivato a Milanello. Diversamente altri giocatori hanno avuto bisogno di qualche mese e alle volte di almeno un anno per ambientarsi in un club di prestigio come il Milan e in uno stadio come San Siro.

In maglia Milan – oltre ad aver giocato un ruolo da assoluto protagonista nella cavalcata scudetto 21/22 – Theo ha conquistato prima la convocazione e poi la maglia da titolare nella nazionale francese, giocando nello scorso dicembre una finale del campionato mondiale, poi persa contro l’Argentina di Leo Messi.

Il Manchester United è pronto a mettere sul piatto 80 milioni

Come normale che sia, i club europei e soprattutto i ricchi club inglesi guardano alla Serie A per scovare i campioni adatti a rinforzare le loro rose, come accaduto in estate con Sandro Tonali, ceduto al Newcastle per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Quello di Sandro purtroppo, non è un caso isolato, ricordiamo anche Zaniolo, in passato Lukaku, De Ligt e Kim al Bayern o ancora Hakimi e Donnarumma al PSG.

Tutte queste perdite, indipendentemente dalla squadra da cui partono, finiscono per abbassare ulteriormente il livello delle nostre squadre italiane, con una conseguente discesa dell’interesse europeo e mondiale per il nostro campionato.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Manchester United sarebbe pronto ad una vera e propria rivoluzione nella sessione di calciomercato invernale dopo un girone di Champions e una prima parte di campionato disastrosi. Proprio per questo dopo la cessione degli esuberi, sarebbero pronti sul piatto circa 80 milioni per l’acquisto di Theo Hernandez del Milan. Resta ovviamente da capire la volontà del giocatore che in questi casi gioca un ruolo di fondamentale importanza, oltre alla ricerca di un possibile sostituto che possa quanto meno garantire ed in parte sopperire a questa possibile mancanza sulla fascia sinistra.

I tifosi non sembrerebbero affatto contenti, non solo per quello che sarebbe un altro grande sacrificio dopo quello di Tonali in estate ma perché vedrebbero la propria squadra indebolirsi ulteriormente in un annata in cui ha dimostrato una certa inferiorità a livello tecnico-tattico con diverse squadre ma soprattutto con la diretta rivale, l’Inter di Simone Inzaghi.