Pioli dopo la vittoria: “Sto bene al Milan, ho la fiducia del club”

Il Milan torna alla vittoria grazie al gol di Pulisic che decide la partita di San Siro valida per il 18^ turno contro il Sassuolo.

A San Siro il Milan chiude il 2023 con una vittoria per 1-0 che avvicina la testa della classifica dopo lo scivolone di ieri dell’Inter sul campo del Genoa. La rete di Christian Pulisic regala tre punti molto importanti in una gara difficile come quella di oggi contro il Sassuolo.

Pioli svela il retroscena sulla posizione in campo di Bennacer

Al termine del match il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria odierna nella 18^ giornata di Serie A. Questo il pensiero dell’allenatore del Milan dopo la vittoria sul Sassuolo: “Abbiamo vinto bene, si poteva fare qualche gol in più e giocare meglio. Bisogna che troviamo continuità nei 90 minuti ma ci sono momenti all’interno della stagione e oggi andava giocata così. I nostri avversari oggi avevano grande qualità e potevano farci male in qualsiasi momento, gli abbiamo concesso il giusto. Questa è la risposta di un gruppo coeso e compatto”.

Sui giocatori che dicono di giocare per Pioli: “Un allenatore deve conoscere la sua squadra e io ho un gruppo molto responsabile. Io quattro anni fa ero un tormento per loro con situazioni individuali, video e tattica ma ora gli lascio molto liberi perché mi fido molto di loro che hanno grande rispetto e senso di responsabilità. Non dico che non faccio più niente ma mi defilo un po’ di più perché so che loro trovano il modo di fare il massimo”.

Sulla fiducia della società: “In modo molto banale e semplice, fin quando sarò qui significa che la società crede nelle mie idee e nel mio operato e pensa che io sia il miglior allenatore per questa squadra. Poi non sono più un ragazzino e so che quando alleni un club così importante si vuole sempre vincere e se non riesci può essere in discussione la mia posizione. Questo però non è mai entrato nel nostro lavoro a Milanello. Nel 2023 non è andato tutto come volevamo ma io credo in questa squadra”.

Sulla posizione avanzata di Bennacer: “Parlando con i miei giocatori e con lui so che si trova bene in questa posizione, si sta gestendo bene in questa posizione e con l’andare del tempo abbiamo riempito sempre di più l’area. Per fortuna poi c’è stato l’assist per il gol di Pulisic”.

Sui fischi a Leao: “Credo che fossero fischi di affetto e di grande stima conoscendo le qualità del giocatore. Non è ancora al meglio ma oggi l’ho visto più incisivo, ha vinto meno duelli ma è stato sempre un punto di riferimento per la nostra fase offensiva. Deve trovare la migliore condizione e sa che da lui è lecito aspettarsi prestazioni di altissimo livello”.

Sulla dimostrazione del Milan di essere un gruppo: “Sto bene perché lavoro con un gruppo fantastico e ho sempre avuto la fiducia del club. Non è semplice rimanere ad alto livello in una squadra per molti anni, abbiamo avuto un grandissimo percorso vincendo uno Scudetto che nessuno avrebbe immaginato. Le difficoltà nelle stagioni ci sono e noi abbiamo cambiato molto ma io sono il primo a dire che possiamo fare di più. Non mi sento depresso o sminuito ma fa parte del gioco. Io sono deluso solo quando non riesco a trasformare il potenziale di una squadra in risultati importanti anche se al momento dobbiamo rinforzare il terzo posto in campionato”.