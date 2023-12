Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa in vista della prossima sfida di campionato contro il Frosinone.

Dopo la sconfitta in Champions League, subita in casa contro il Borussia Dortmund, il Milan di mister Stefano Pioli si prepara a tornare sotto i riflettori dello stadio San Siro per un nuovo impegno di campionato. I rossoneri domani ospiteranno il Frosinone di Eusebio Di Francesco per la 14esima giornata di Serie A. Il Milan, attualmente terzo con 26 punti, ha bisogno di dare continuità al precedente successo ottenuto in campionato contro la Fiorentina per restare saldamente in zona Champions League. Nonostante le innumerevoli defezioni, i rossoneri hanno un solo obiettivo: i tre punti.

Pioli in vista del Frosinone

Il Milan di mister Stefano Pioli troverà difronte un Frosinone agguerrito e consapevole della propria forza, sopratutto dopo la recente vittoria ottenuta in casa ai danni del Genoa. I ciociari stanno facendo parlare di sé a suon di prestazioni, e la sorprendente nona posizione in classifica dimostra l’attuale momento del Frosinone. Sarà, di fatto, una gara ricca di insidie per il Milan di mister Stefano Pioli, pronto a ritornare alla vittoria dopo il ko in Champions.

“Incontro con la società è stato molto positivo e costruttivo per il mio lavoro e soprattutto uno stimolo”.

“Simic ha giocato con noi l’amichevole con il real. È un difensore fisico ma se gioca non te lo dico”.

“Non commento quello che ha detto Paolo. A Paolo e a massara sarò sempre grato ma adesso non posso che buttare tutte le mie energie e concentrazione per motivare i miei giocatori per vincere la partita di domani. Io sono sempre stato motivato dal club ma al momento l’unica cosa che conta è la partita di domani”.

“Dobbiamo giocare come sappiamo noi, non abbiamo lavorato tanto sul campo perché abbiamo avuto poco tempo ma abbiamo chiaro quale deve essere la strategia da adottare. Le partite poi durante il loro corso possono cambiare e noi dobbiamo essere bravi e lucidi per capire”.

“Sono sicuro che presto l’emergenza del reparto offensivo migliorerà. Purtroppo non posso dire lo stesso di quello difensivo dove gli infortuni sono più lunghi”.

“Bisogna vincere per ritrovare entusiasmo, bisogna fare una partita di qualità per vincere. L’ultima di campionato l’abbiamo vinta perché abbiamo fatto bene e siamo stati attenti. Dobbiamo lavorare e cercare di essere positivi e dimostrare che siamo una squadra che può fare bene”.

“L’allenatore ha sempre delle responsabilità, siamo in un momento della stagione dove fare bilanci è presto. In champions sappiamo di aver mancato un appuntamento importante e che sarà difficile ma ce la giochiamo a Newcastle. Chi non pensa di poter raggiungere Inter e Juve, giovedì non si doveva presentare, ovvio si presentano anche perché sono pagati ma ho visto una squadra compatta”.

“Abbiamo provato anche delle cose che voi non sapete, credo che abbiamo anche altre soluzioni che ci permetteranno di essere una squadra equilibrata domani”.