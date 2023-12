Pioli-Milan, il futuro è già deciso: la rivelazione

Il futuro di Pioli sulla panchina dei rossoneri è già deciso, di seguito è riportata la rivelazione su cosa sarà la scelta

Il futuro del mister rossonero Stefano Pioli potrebbe non essere sulla panchina del Milan il prossimo anno. Questa decisione potrebbe avvenire in quanto è stato messo in discussione nelle ultime settimane dalla dirigenza del Milan.

Attualmente i rossoneri, nonostante un inizio di stagione avvenuto tra alti e bassi, sono terzi in campionato con trentadue punti, cinque in meno della Juventus che è al secondo posto e nove in meno dalla prima in classifica che è l’Inter.

Il cammino del Diavolo in Champions League è finito amaramente ai gironi. Questo perché è arrivato terzo in classifica e di conseguenza continuerà la strada in Europa attraverso le partite di Europa League, competizione che il Milan non ha mai vinto e ragione per cui il mister Pioli vuole arrivare il più lontano possibile. Per i play-off, il Milan affronterà il Rennes, squadra francese, come è stato deciso dal sorteggio avvenuto questa mattina.

L’obiettivo di mister Pioli per la Serie A è quello di arrivare nei primi quattro posti sperando di trovare la continuità che la squadra del Milan non ha avuto in questo inizio di stagione soprattutto a causa dei tanti infortuni che i giocatori hanno subito, per poter far giocare il Milan il prossimo anno in Champions League, anche con un possibile cambio di panchina in vista.

Le parole di Michele Criscitiello sul futuro della panchina rossonera di Pioli

Durante il suo editoriale di Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato una dichiarazione sul futuro di Stefano Pioli, la cui posizione sulla panchina del Milan è in discussione già nelle ultime settimane.

Di seguito sono riportate le sue parole:

«Pioli, comunque andrà, a giugno avrà chiuso la sua esperienza in panchina e il voto che bisogna dargli non può che ballare tra 7 e 9. È giunto il momento di cambiare, lo sanno tutti, ma non ora e non prima della fine della stagione»

I nomi che la dirigenza rossonera sta seguendo per il dopo Pioli sono vari, ma il sogno è tra due. Da un lato quello di Thiago Motta, allenatore del Bologna squadra che sta facendo un ottimo campionato e che attualmente si trova al quarto posto. Dall’altro, invece, quello di Antonio Conte che in questo momento è libero in attesa di una nuova avventura.