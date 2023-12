Pioli out in tendenza: l’allenatore a sorpresa che può firmare per il Milan

Il Milan dirà addio a Pioli con un esonero immediato o a fine stagione: ora cambia l’allenatore di riferimento per il futuro dei rossoneri.

La squadra non sta riuscendo a gestire a dovere questa stagione e i risultati si stanno facendo sempre più preoccupanti per una rosa che sembrava destinata a dover competere ad altissimi livelli anche in questa annata. L’eliminazione dalla Champions League e i risultati negativi accumulati fino a questo momento hanno fatto arrivare la crisi profonda anche per i tifosi che non si aspettavano questo tipo di campionato.

Il futuro del Milan dipende soprattutto da come continuerà questo campionato e dal posizionamento finale. Ma non è detto che resterà Stefano Pioli fino alla fine della stagione.

Esonero Pioli, spunta un nuovo allenatore per la prossima stagione

Il Milan sta valutando con attenzione l’esonero di Stefano Pioli. Il tecnico non è riuscito nell’impresa di ripetere quanto di buono fatto nelle precedenti annate e sta trovando sempre più difficoltà anche nel saper gestire lo spogliatoio. Le sconfitte e i risultati negativi che sono maturati fino ad ora hanno portato la società a valutare l’esonero di Pioli.

Dopo il pareggio deludente contro la Salernitana, sui social è impazzato l’hashtag “Pioli Out”. I tifosi vogliono assolutamente l’esonero del tecnico emiliano e continuare la stagione con un altro allenatore.

Secondo le ultime notizie in arrivo da calciomercato.com, in caso di esonero di Pioli la panchina sarà affidata a Ignazio Abate che con la Primavera sta facendo ottime cose. Ma poi per la prossima stagione è già iniziato il casting per il nuovo allenatore a cui dover affidare il futuro del Milan.

Dalla Germania sono sicuri che la dirigenza del Milan farà anche un tentativo per portare Hansi Flick in Serie A. L’ex commissario tecnico della Germania è senza squadra in questo momento e sarebbe propenso ad accettare un progetto molto interessante come quello dei rossoneri. La situazione non è semplice perché chiede cifre importanti ma nelle idee di RedBird serve un allenatore con queste capacità e credenziali per riportare il Milan in alto sia in Serie A che in Europa.

Ovviamente sul tavolo di Gerry Cardinale ci sono molti nomi ma nelle ultime settimane sta iniziando a prendere forma l’idea di portare il tecnico tedesco sulla panchina rossonera. Un allenatore di questo calibro darebbe sicuramente un’importanza ancora maggiore alla società che sta cercando il modo di tornare a splendere dopo questo periodo complesso.