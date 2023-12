Pioli rammaricato: “Dovevamo batterli a San Siro”, poi sull’Europa League

Sfuma il sogno Champions League per i rossoneri, di seguito sono riportate le parole del mister Pioli nel post partita.

Finisce 1-2 la partita del Milan contro il Newcastle, grazie ai gol di Joelinton, Pulisic e Chukwueze, risultato in rimonta che però non basta agli uomini di Pioli per arrivare al secondo posto in classifica e di conseguenza per arrivare agli ottavi.

Grazie però al gol di Chukwueze all’84esimo e con il pareggio del Borussia e del Psg, il Milan si qualifica al terzo posto centrando così l’obiettivo minimo che è quello di giocare l’Europa League, nonostante la delusione dei giocatori rossoneri che speravano in una vittoria del Borussia per poter arrivare al secondo posto

Le parole di Stefano Pioli dopo la partita di Champions League

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è stato intervistato dopo il match di Champions League dai microfoni di Amazon Prime Video. Di seguito sono riportate le sue parole.

Stefano Pioli ha dichiarato subito dopo la fine della partita il suo più grande rimpianto:

“La prima partita di andata contro il Newcastle dovevamo vincerla per come l’abbiamo giocata”

Afferma che gli dispiace di essere uscito dalla Champions League perché ci tenevano a giocarla e che l’Europa League è una manifestazione importante che la squadra rossonera non ha mai vinto.

Sulla serata continua dicendo che è dolce amara, dolce in quanto il Milan non vinceva in Inghilterra dal 2005 e i suoi ragazzi hanno comunque fatto una prestazione a livello mentale, di intensità e di energia fantastica, nonostante poi abbiano sbagliato qualcosa ma ci hanno creduto e lottato contro una squadra che ha messo tanto in campo. Dichiara che è soddisfatto per la vittoria ma rammaricato e deluso per essere uscito dalla Champions

Su una possibile vittoria in Europa League afferma:

“Per forza dobbiamo fare di tutto per andare il più avanti possibile in Europa League. Non era il nostro obiettivo principale, il girone era difficilissimo non abbiamo approfittato in alcune occasioni e adesso penseremo all’Europa League e a fare bene li”

Dichiara anche che bisogna cercare di fare bene in campionato, consolidare il terzo posto e fare molti punti in più. L’obiettivo minimo per i rossoneri è quello di arrivare tra le prime quattro trovando più continuità.

Sottolinea anche che ancora manca tanto alla fine della stagione e che quindi bisogna concentrarsi sul campionato per trovare la vittoria con l’obiettivo minimo di giocare la Champions League l’anno prossimo senza pensare ai possibili bilanci e le possibili soluzioni del futuro.

Su Leao, il mister afferma che è maturato tanto, i giocatori crescono velocemente e lui sta facendo passi da gigante. Ha inoltre dichiarato che non sapeva quanto minutaggio avesse e che gli chiedeva in continuazione come stesse.

“Non sono sollevato, io sono convinto delle potenzialità della squadra. Mi spiace non essere riuscito a portare al massimo il potenziale di questa squadra. So che è una squadra forte e può fare molto di più”

Conclude l’intervista dicendo che bisogna fare meglio in campionato e che questa squadra ha grandi potenzialità.