Pioli rammaricato: “Serve più attenzione”, poi sugli infortuni

Il tecnico rossonero ha commentato il deludente pareggio del Milan contro la Salernitana. Richiesta più attenzione nei momenti cruciali.

Sarà un Natale molto amaro per tutti i tifosi rossoneri. Serata incolore per il Milan che impatta all’Arechi e pareggia per 2-2 con la Salernitana ultima in classifica, rischiando addirittura la sconfitta, evitata solo per un gol al novantesimo di Luka Jovic. Il pareggio non può ovviamente andar bene e ora la vetta rischia di allontanarsi di ben undici lunghezze. Nel post partita è intervenuto Stefano Pioli per parlare del match.

Pioli sugli infortuni: “Difficile dare una spiegazione”

Il tecnico rossonero, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha analizzato la gara che non può essere ritenuta all’altezza e che allontana ancor di più il Diavolo dalle prime della classe:

Come spiega il risultato? Abbiamo molti rimpianti come già successo molte volte in questa stagione. Non era il risultato e la prestazione che volevamo. Se queste situazioni si ripetono diventa importante la mentalità, ci vuole più attenzione. Perdiamo punti troppo importanti. Mancata la consapevolezza della squadra di essere forte? Secondo me l’unica cosa positiva è stata la reazione, non credo che non eravamo convinti a fine primo tempo di non poterla rimontare. La cosa positiva di stasera è stata la voglia di rimontare.

È mancata la cattiveria come in Champions? Si, controllare la partita non significa dare la palla agli avversari, ma continuare ad essere pericolosi. Questo è un limite importante. Motivo degli infortuni? Sono tanti infortuni ed è difficile dare una spiegazione, è un problema a cui dobbiamo rimediare al più presto.

Queste le parole di Pioli che evidenziano un enorme rammarico per un pareggio che non può soddisfare nessuno, anche se arrivato quasi sul gong quando la partita sembrava ormai persa.