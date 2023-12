Pulisic sul Newcastle: “Il St James Park ha un’atmosfera molto calda, non vedo l’ora”

Pulisic avvisa Pioli ed il Milan sull’atmosfera prevista domani per il match contro il Newcastle al St James Park

Il periodo di forma per i rossoneri non è affatto dei migliori, ma quando il diavolo sente i rintocchi della musichetta della Champions si trasforma.

Newcastle United-Milan non sarà una partita come le altre. Una sfida da dentro o fuori, piena di motivazioni per entrambe. Un incontro determinante per il futuro della stagione, ma che non dipenderà solo dalle proprie sorti.

Il Milan infatti passerà solo se vincerà ed in contemporanea il PSG perda contro il Borussia. Mentre se i tedeschi non dovessero battere i parigini, anche il successo non sarà sufficiente. Nel peggiore dei casi, una non vittoria del diavolo implicherebbe l’esclusione da qualsiasi competizione europea.

Pulisic torna in Inghilterra: l’atmosfera del St James Park

In occasione della conferenza stampa alla vigilia dell’incontro della sfida contro gl’inglesi, Christian Pulisic ha parlato di ciò che si aspetta nella gara di domani.

“Ho già giocato al St. James Park e sarà un’atmosfera molto calda, sappiamo che è una partita importante per loro come per noi. Non vediamo l’ora di giocare una sfida del genere”.

Dunque un avvertimento da parte dell’americano che conosce già l’ambiente avendoci giocato contro in Premier League.