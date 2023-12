Ribaltone Milan, scelto l’attaccante per gennaio

Ritorna il sereno in casa Milan. La vittoria sul Frosinone è stata un’iniezione di fiducia. Nel frattempo la società ha già individuato l’attaccante per gennaio

L’alba nella nuova settimana risplende su Milanello. Il successo contro il Frosinone è stato un toccasana per curare le ferite in casa Milan dopo settimane complicate. I rossoneri hanno cinque giorni, lasso di tempo quasi anormale di questi tempi, per preparare l’ostico impegno di sabato prossimo. Alle 18 il Diavolo sarà impegnato al “Gewiss Stadium” contro l’Atalanta. Pioli avrà due giorni di preparazione in più rispetto agli avversari, impegnati stasera a Torino.

Per il tecnico sono diverse le note liete. In vista della sfida di Bergamo tornerà arruolabile Olivier Giroud, di rientro dalla squalifica, mentre per Rafael Leao si attende l’esito dei controlli.C’erano timori su chi potesse sostituire i due, specialmente sul fronte centravanti. Tuttavia Luka Jovic, bersagliato dalla critica negli ultimi mesi, ha finalmente battuto un colpo nell’affermazione di sabato sera contro i ciociari. I lampi contro il Borussia Dortmund (un palo e qualche buona azione) sono stato solo il preludio al gol per l’attaccante che finalmente si è sbloccato. Si sa, talvolta ad un centravanti basta gonfiare la rete anche solo una volta per ritrovare fiducia. La rinascita del serbo potrebbe essere anche un indizio in vista del mercato invernale.

Milan, finalmente Jovic: il serbo si rilancia

Fino a qualche giorno fa l’ordine del giorno della proprietà di via Aldo Rossi vedeva come prima faccenda da risolvere la ricerca di un vice-Giroud a gennaio. Il canadese David appariva in pole, con altri nomi di contorno. Tuttavia la prestazione convincente di Jovic potrebbe far riflettere la società rossonera. E se il Milan avesse la soluzione in casa, davanti ai propri occhi? Le prossime giornate saranno decisive per dare una risposta a questo quesito. Sta di fatto che l’ex Real Madrid ha lanciato un primo segnale alla dirigenza dopo mesi di “sterilità”.

Il rientro del francese darà certamente meno spazio al numero 15 rossonero , che tornerà a sedersi in panchina, tuttavia con qualche soddisfazione in più. Il classe 1997 si è tolto più di qualche sassolino dalla scarpa. Inoltre da qui a Capodanno il calendario tornerà a farsi fitto. Ci sarà di certo occasione per il serbo per mostrarsi a tifosi e società, che osserverà attentamente in ottica calciomercato. Il centravanti “approfitterà” anche dell’assenza di Noah Okafor, il quale rimarrà ai box ancora per qualche settimana. Chissà che il 2 dicembre possa segnare una data di svolta per il futuro di Jovic, che dovrà tenere fede ad una promessa fatta ai tempi dell’Eintracht Francoforte e sfumata nel corso degli ultimi anni.