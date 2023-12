Rinnovo Giroud, colpo di scena in casa Milan: ora è durissima

Tra le priorità di questa finestra di mercato, per il Milan c’è anche qualche rinnovo in particolare quello del francese Olivier Giroud, in scadenza a fine stagione.

Quest’anno il Milan ha iniziato il suo percorso in Serie A nel migliore dei modi ma poi ci sono state di difficoltà che hanno complicato e non poco le esigenze rossonere. La squadra di Pioli è stata – compreso le soste per le Nazionali – quasi un mese senza portare a casa una vittoria.

Numeri che preoccupavano un po’ i tifosi visto che l’obiettivo di quest’anno era portare a casa la seconda stella. Al momento i 9 punti di distacco dall’Inter preoccupano e a rovinare le cose ci ha pensato anche l’eliminazione dalla Champions League.

Per il Milan infatti il sogno Champions termina qui ma si apre una nuova parentesi europea tutta da giocare ed è l’Europa League, dove i rossoneri affronteranno ai playoff il Rennes. A complicare questi mesi sono stati anche i continui infortuni che hanno colpito quotidianamente la formazione di Pioli e che tutt’ora non permettono al tecnico di schierare la sua squadra titolare al completo.

Chi nonostante tutto è sempre riuscito a trainare questo Milan lì davanti è stato Olivier Giroud. Il francese è diventato ormai un perno importantissimo per la squadra e per i tifosi. Da inizio campionato Pioli non ne ha mai fatto a meno, a parte due giornate di squalifica e l’attacco rossonero non può farne a meno.

Rinnovo Girooud: il francese ha una priorità

Giroud ha il contratto che scade a giugno 2024, al momento il suo futuro resta in bilico. Olivier sta bene a Milano, ma è anche avanti con l’età e la società valuta altre soluzioni.

Tra i temi del calciomercato Milan però ovviamente si è incluso anche il rinnovo dell’attaccante che pur avendo compiuto 37 anni è ancora capace di regalare prestazioni spettacolari.

Proprio per le sue capacità secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giocatore negli ultimi mesi avrebbe ricevuto delle chiamate provenienti sia dall’Arabia che dalla MLS americana, che hanno manifestato il loro interesse nei suoi confronti. Le cifre offerte erano di gran lunga superiori a quelle percepite attualmente ma Giroud ha una priorità al momento ed è senza dubbio continuare ad indossare i colori rossoneri il più allungo possibile.