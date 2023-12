Salernitana-Milan, le probabili: Krunic in ballottaggio

Pioli ha ancora da risolvere alcuni dubbi di formazione in vista della trasferta di Salerno. Krunic, ad esempio, è in ballottaggio a centrocampo.

Il Milan è pronto a tornare in campo. Dopo aver conquistato due vittorie consecutive, infatti, i rossoneri sono chiamati ad una prova di forza contro la Salernitana, in programma venerdì alle 20:45. Stefano Pioli ritroverà qualche giocatore (come Kjaer) ma, allo stesso tempo, dovrà far conto con un grandissimo numero di defezioni.

Il tecnico, comunque, sembra aver abbastanza le idee chiare sugli 11 titolari. A centrocampo, però, continua a persistere un ballottaggio.

Krunic in ballottaggio con Bennacer in centro al campo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer tornerà titolare al centro della difesa con Tomori. In questo modo, Theo Hernandez, abbandonerà la sua posizione momentanea e tornerà a fare cosa gli viene meglio: il terzino sinistro.

A centrocampo Loftus-Cheek e Reijnders saranno titolari con al fianco uno tra Bennacer e Krunic, con l’algerino in vantaggio. Di seguito le probabili formazioni.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.