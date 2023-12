Un episodio alquanto singolare è stato registrato in Serie A in seguito all’annuncio del premio. Protagonista del curioso caso anche il Milan.

Destinazione Salerno per il Milan di Stefano Pioli, che aprirà il 17° turno di Serie A in quel dell’Arechi. Il 22 dicembre sarà infatti tempo per la sfida tra i rossoneri ed i granata, allenati dall’ex Pippo Inzaghi. Uno scenario da trattare quindi con le pinze per il diavolo, tornato a vincere convincendo grazie al 3-0 inflitto al Monza. Oltre alla preparazione in vista della trasferta però, un evento in particolare ha caratterizzato la scorsa giornata in quel di Milanello. I rossoneri si sono infatti ritrovati protagonisti non attivi di un evento alquanto curioso, ideato da un altro club di Serie A.

Milan, la trovata del Lecce è da non perdere

La squadra di Stefano Pioli ha condotto le proprie ultime uscite con un andazzo alquanto altalenante, fatto di vittorie, sonore e pesanti sconfitte e di trionfi poi rivelatisi inutili. Il 3-0 contro il Monza sembrerebbe però aver scacciato più di qualche fantasma dalle mura rossonere, in ripresa da uno dei periodi più brutti e cupi degli ultimi anni. Dal 22 ottobre alla metà di novembre infatti, il Milan non è riuscito a trovare alcuna vittoria in Serie A. Emblematici ed inerenti a quel periodo, quindi, le sconfitte casalinghe contro Juventus e Udinese nonché i due pareggi subiti in rimonta contro Napoli e Lecce.

Da 0-2 a 2-2 in entrambi i casi per i rossoneri, che in ambedue le sfide hanno rischiato addirittura di soccombere all’ultimo secondo. Al Maradona fu infatti Maignan a salvare la propria squadra all’ultimo respiro, deviando di piede e lontano dallo specchio della porta un tiro a botta sicura scoccato da Kvaratskhelia. In Puglia fu invece il VAR ad interrompere l’apnea Milan, scaturita da un improvviso gol di Roberto Piccoli allo scadere da circa 35 metri. Ebbene, la curiosità risiede proprio nella marcatura annullata all’attaccante ex Atalanta, tornata alla ribalta dopo il particolare riconoscimento ricevuto.

Nella sera del 20 dicembre infatti, la consueta cena di Natale è andata in scena in casa Lecce, dove sono stati consegnati anche alcuni e simbolici award. Fra questi, quello inerente al gol più bello siglato dai giallorossi nel 2023. Con una leggera dose di intuito non è quindi difficile immaginare che tale premio sia stato conferito proprio a Piccoli. Un siparietto, questo, abbastanza curioso, con il Lecce che ha quindi voluto premiare lo splendido gesto tecnico della punta contro il Milan, annullato al tempo per un pestone dello stesso su Malick Thiaw dopo una “on field review” da parte dell’arbitro.