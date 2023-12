Sfuma il ‘sogno’ per il dopo Giroud: decisa la nuova squadra

Il Milan sta cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione: ora però l’obiettivo sembra sfumato, c’è un’altra big pronta all’assalto.

I rossoneri hanno cercato per tutta la scorsa estate un centravanti che potesse garantire una certa qualità e un numero di gol importanti per permettere a Olivier Giroud di non sovraccaricarsi di lavoro per tutto l’arco della stagione. Jovic e Okafor, però, non hanno convinto del tutto e per la prossima stagione si stanno cercando altri profili di primo livello che potranno garantire un ricambio di valore anche per il futuro.

Giroud ha il contratto in scadenza a giugno e fino a questo momento non ci sono stati colloqui con la dirigenza per pensare a un rinnovo. Al termine della stagione il suo addio sembra sempre più probabile, anche se non è da escludere il rinnovo di un altro anno, ma questa volta per diventare il comprimario del prossimo attaccante titolare.

Calciomercato Milan, addio Giroud: ma sfuma l’obiettivo in attacco

Il Milan cerca un nuovo centravanti per la prossima stagione. I rossoneri hanno intenzione di ringiovanire notevolmente la rosa e hanno bisogno, ora, di un nuovo numero 9 che possa garantire gol e giocate da centravanti puro, che possa essere il futuro del club.

Ci sono molti nomi sulla scrivania della dirigenza rossonera ma tanti di questi sono attenzionati anche dagli altri top club europei. I giovani in rampa di lancio sono molti ma non tutti possono fare al caso di una rosa importante come quella del Milan e per questo anche le cifre da spendere saranno molto alte.

Secondo quanto riferisce The Telegraph, l’Arsenal ha messo nel mirino Benjamin Sesko. Il centravanti sloveno è di proprietà del Lipsia e per molti addetti ai lavori è considerato il “nuovo Haaland“. Per caratteristiche fisiche e per il modo di stare in campo ricorda molto il bomber norvegese, anche se la verve da goleador sembra meno pronunciata del fenomeno del Manchester City.

Classe 2003, il gigante sloveno piace da tempo anche al Milan, con Moncada che lo ha inserito già qualche anno fa nella sua lista dei desideri. Il Lipsia vorrebbe costruire il futuro interamente su di lui ma è pronto ad ascoltare offerte da 30 milioni di euro in su.

Il centravanti sloveno sarebbe perfetto anche per la Serie A e per il gioco che propone il Milan ma pare abbastanza complesso poter pensare di competere con una big come l’Arsenal che ha disponibilità economica estremamente maggiore rispetto ai rossoneri.