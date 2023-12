Stipendio enorme e annuncio UFFICIALE: primo colpo Milan

Le ultime dichiarazioni riguardanti il possibile colpo del Milan avvicinano e non poco l’acquisto. I tifosi possono iniziare ad esultare

Poco più di dieci giorni e poi sarà tempo per tutti i club di pensare anche al mercato. La sessione invernale di calciomercato è, infatti, sempre più vicina e il Milan si candida a vestire i panni di assoluta protagonista, perlomeno per quanto riguarda il campionato italiano. Questa prima metà di stagione rossonera è stata contraddistinta senza dubbio dagli infortuni, troppi che non possono ormai essere attribuiti alla sola sfortuna.

Proprio a causa di questi numerosi stop, il Diavolo è quindi costretto ad intervenire sul mercato per cercare di limitare i danni. La difesa rappresenta sicuramente il vero e proprio tallone d’Achille della squadra e i giocatori a disposizione possono contarsi sulle dita di una mano. Nelle ultime gare una delle soluzione interne ideate da Stefano Pioli è stata quella di adattare come centrale di difesa Theo Hernandez.

Questa scelta lascia però un vuoto sulla corsia sinistra ed è per questo motivo che nelle ultime settimane la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti con Joao Miranda. Inizialmente lo spagnolo sarebbe dovuto arrivare a parametro zero nella prossima estate, ma ora l’obiettivo è quello di anticipare i tempi per portare i giocatore del Betis Siviglia nella Milano rossonera già a gennaio. Intanto José Miguel López Catalàn, vicepresidente del club andaluso, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il vicepresidente del Betis chiarissimo su Miranda

Il vicepresidente del Betis è intervenuto ai microfoni di Canal Sur e ha anche parlato del futuro di Miranda. Il club spagnolo sta ancora cercando di trattenere l’ex Barcellona, ma come dichiarato da Catalàn in caso di offerta irrinunciabile è giusto che il classe 2000 decida di cambiare aria:

Finora ci sono state proposte di rinnovo, ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo. È un giocatore che ovviamente attrae altri club. Si parla di Milan, Dortmund o altre squadre spagnole. Tutto può succedere: potremmo trovare un accordo e rinnovare per molti anni, oppure potrebbe arrivargli un’offerta enorme. Con uno stipendio doppio o triplo di quello che ha qui è giusto che accetti.

Le parole di Catalàn confermano quindi come Miranda sia sul taccuino di molti club e trattenerlo è davvero molto difficile. Come risaputo il Milan è per distacco il club più vicino al giocatore e nelle prossime settimane potrebbe esserci il blitz decisivo.