Tomori a cuore aperto: “Mi sento Milanista”, poi sul caos infortuni

Fikayo Tomori ha rilasciato ai microfoni di Sport Mediaset alcune dichiarazioni sulla stagione corrente del Milan.

Il difensore inglese ha toccato diverse tematiche, dal cammino in Europa ai numerosi infortuni che hanno colpito la squadra, passando per il ritorno di Ibrahimovic.

Di seguito le sue parole:

SULL’ARRIVO AL MILAN: “Quando sono arrivato qui non giocavo da quasi un anno, mi hanno dato subito tanti consigli per migliorare, mi sento valorizzato e questo per me fa la differenza. Mi sento milanista”.

Caos infortuni, Tomori: “Fanno parte del gioco”

Il difensore ha proseguito parlando degli infortuni, anche se per lui la situazione non sembra essere troppo grave. “Fanno parte del gioco”, ha affermato Tomori, che ha poi sperato di non inceppare in altri stop fino alla fine della stagione.

SUL CAMMINO EUROPEO: “A inizio stagione volevamo passare il girone di Champions, ora affronteremo l’Europa League con la consapevolezza di poter fare bene. A Newcastle abbiamo parlato nell’intervallo, ci siamo detti che dovevamo dare tutto e non c’era più niente da perdere. Nella ripresa è uscita una buona prestazione e ora dobbiamo portare questo spirito anche in campionato”.

Ha concluso parlando del ritorno di Ibrahimovic: “Lui ha una mentalità vincente, vuole vincere sempre ed era così sia in campo o quando era infortunato. Sono contento che sarà nuovamente con noi”.