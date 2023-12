UFFICIALE – Milan, date e orari dalla 20ª alla 27ª giornata di Serie A

Ufficializzate le date del campionato di Serie A dalla giornata numero 20 alla giornata numero 27. Questi gli impegni del Milan:

Il Milan è uscito galvanizzato dall’ultima partita di Serie A. Ora il gruppo deve compattarsi per cerare quella che sarebbe una rimonta tanto incredibile quanto insperata, chiaramente guardando da vicino il problema infortuni. Però il Diavolo deve provarci, soprattutto dopo lo smacco dell’eliminazione dalla Champions League.

Serie A, date ufficiali

Il Milan è pronto per continuare il suo cammino in stagione, dove tanto passerà dalla Serie A. Infatti i rossoneri devono assolutamente qualificarsi per la prossima Champions League, cercando di rincorrere Inter e Juve per le posizioni che contano in classifica.

Inoltre la Lega Serie A ha reso note date ed orari delle giornate di Serie A dalla 20esima alla 29esima.

Questo il programma:

20. Milan-Roma 14/01 ore 20:45

21. Udinese-Milan 20/01 ore 20:45

22. Milan-Bologna 27/01 ore 20:45

23. Frosinone-Milan 3/02 ore 18:00

24. Milan-Napoli 11/02 ore 20:45

25. Monza-Milan 18/02 ore 20:45

26. Milan-Atalanta 25/02 ore 20:45

27. Lazio-Milan 1/03 ore 20:45