Ultim’ora Milan, il club ha deciso su Krunic: la notizia spiazza tutti

Il club rossonero è al lavoro per il mercato, ma nelle ultime ore è emerso un clamoroso colpo di scena sul club.

La stagione del Milan di Stefano Pioli ha vissuto costanti alti e bassi. Prestazioni positive condite da grandi vittorie e clamorosi tonfi che hanno portato a gravi defajance. L’eliminazione dalla Champions è la notizia peggiore per il club e per le casse societarie, ma non è solo questo a preoccupare i tifosi.

E’ ormai da settembre che il Milan è alle prese con una serie quasi clamorosa di infortuni, numeri che non sembrano avere fine. Pensare che solo sei calciatori della rosa ancora devono accusare problemi fisici, e i reparti più colpiti sono centrocampo e soprattutto difesa. Per questo la società rossonera ha deciso di intervenire sul mercato e a gennaio potrebbero esserci importanti novità.

In primo luogo – visto la serie interminabile di infortuni – il Milan è ad un passo dal ritorno di Gabbia, di rientro dal prestito al Villarreal. Questo e non solo visto che la società lavora ad almeno un altro colpo in difesa e chissà che non potrebbero esserci novità anche a centrocampo. Bennacer sarà fuori per la Coppa d’Africa e il Milan deve correre ai ripari, poi c’è l’infortunio di Pobega e il Milan sembrerebbe aver preso una decisione a sorpresa.

Milan, decisione a sorpresa sul centrocampista

In passato era un pilastro della squadra, ora è ormai nelle retrovie. Rade Krunic sembrava – fino a qualche ora fa – ad un passo dall’addio con i turchi del Fenerbahce pronti a chiudere il colpo. L’infortunio di Pobega di due mesi e lo stop forzato di Bennacer per la Coppa d’Africa ha cambiato tutto. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Milan è pronto a trattenere il calciatore fino a giugno, una decisione quasi forzata per la dirigenza rossonera.

L’ex Empoli dovrebbe restare fino a fine stagione, un nuovo acquisto necessiterebbe di ambientamento e al momento al Milan questa possibilità non è concessa. Troppi cambi, nuovi arrivi già in estate e un club che non può permettersi passi falsi. Krunic almeno fino all’estate e poi si deciderebbe il suo futuro, diviso tra rinnovo e addio. Il Milan valuta il futuro di Krunic ed anche i tifosi – ormai non più fan del calciatore – sembrano in attesa di novità. Il futuro del bosniaco è sicuramente meno in bilico rispetto a qualche giorno fa.