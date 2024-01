“Arabi in Italia”, arriva la svolta nel futuro societario del Milan!

Gerry Cardinale dice addio al Milan? Nuova cordata sulle tracce della società rossonera: gli arabi si fiondano sul club.

Continuano ad echeggiare voci costanti e decise, che vedono il futuro del Milan ricco di punti di domanda. Sulla società rossonera si sarebbe avvolto un’enorme velo di incertezza, mandando in apprensione la tifoseria. Da tempo, Gerry Cardinale sembrerebbe essere alla ricerca di una nuova cordata per garantire al Milan un futuro prosperoso, sopratutto sul fattore economico. Il proprietario di RedBird è a caccia di nuovi fondi per permettere alla società rossonera di avere maggiore stabilità per i prossimi anni.

Ad alimentare ulteriormente dubbi e punti di domanda sul futuro del Milan sono state le recentissime voci che hanno coinvolto lo stesso club rossonero. Sulla compagine lombarda, tra i club più storici e vincenti al mondo, sarebbero finiti gli occhi di una nuova cordata. Il Milan sarebbe finito nel mirino degli arabi, disposti a rilevare le quote della società rossonera. Queste recenti voci hanno avvolto l’ambiente in un velo di incertezza, creando diversi punti interrogativi all’interno della tifoseria.

Cordata araba sulle tracce del Milan

Il Milan sarebbe finito nel mirino di una cordata araba, che punta ad assicurarsi la maggioranza del club di Gerry Cardinale. Sarebbe stato avviato un pressing asfissiante da parte del fondo governativo saudita, seguito da molteplici incontri in città con le alte sfere della società rossonera nella città meneghina.

Stando a quanto raccolto dal quotidiano ‘La Repubblica’, sarebbe stato manifestato un forte interesse dalla cordata araba nei confronti della compagine rossonera. Il fondo che avrebbe messo il Milan nel mirino si chiama Pif, ovvero, lo stesso che gestisce Newcastle United in Premier League.

Come rivelato dal quotidiano, nei giorni scorsi dei rappresentanti del fondo governativo saudita sarebbero approdati in Italia per mandare un segnale chiaro. La cordata araba si sarebbe detta pronta a rilevare la quota di maggioranza del Milan, posseduta da Gerry Cardinale, nonché capo del fondo americano RedBird.

Gerry Cardinale, al comando del Milan dopo lo Scudetto vinto nel 2022, ha da sempre palesato la voglia di aumentare i ricavi della società rossonera con investimenti ponderati e in linea con i conti. Il fondo Pif sarebbe stato avvistato in città con diversi uomini rappresentativi.

Gli arabi avrebbero intenzione di farsi carico del 50% del club, ossia, quello pari al debito che RedBird ha pattuito con Elliott nel momento del passaggio di proprietà, avvenuto circa un anno e mezzo fa. Nonostante le forte intenzioni della cordata araba, la volontà di Gerry Cardinale appare chiara. Il numero uno del Milan, di fatto, sembra tutt’altro che intenzionato a vendere la società.