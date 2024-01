Beffa Milan per l’erede di Pioli: va in un’altra big di Serie A

Il Milam può dire addio a Stefano Pioli al termine della stagione: uno degli allenatori in lizza sembra essere destinato a un’altra big.

I rossoneri stanno vivendo una stagione estremamente importante quest’anno perché bisognerà garantire il ritorno in Champions League e di conseguenza introiti importanti per fare un mercato all’altezza di tutte le altre big di Serie A e d’Europa. La stagione sta andando avanti tra alti e bassi che non stanno piacendo alla dirigenza e qualche settimana fa si è andati anche molto vicino alla decisione di cambiare immediatamente guida tecnica.

L’esonero di Pioli poi è stato congelato e la dirigenza ha deciso di dare altre chance al tecnico dello Scudetto. Ora la squadra è in netta ripresa, soprattutto dal punto di vista dei risultati e la speranza di tutto l’ambiente è che si possa continuaresu questi ritmi per raggiungere tutti gli obiettivi.

Milan, addio a Pioli a fine stagione? Altre big sul possibile sostituto

Il Milan sta iniziando a studiare per il futuro e sta valutando con molta cura il lavoro di Stefano Pioli. Molto dipenderà dal piazzamento finale di questa stagione, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia che devono dire ancora tanto su quali siano realmente gli obiettivi del club rossonero. L’ambizione Scudetto sembra essere già fallita ma la squadra vuole lottare fino alla fine per riuscire a impensierire le squadre che la precedono in classifica.

Dopodiché si faranno valutazioni molto attente sul futuro di Pioli. Qualora dovesse andare via, la dirigenza avrebbe individuato in Raffaele Palladino uno dei possibili allenatori della prossima stagione e per il futuro.

Il tecnico del Monza sta facendo molto bene con il club brianzolo e sulle sue tracce ci sono, ora, diverse società pronte all’assalto. Il Milan lo segue attentamente, perché è uno dei giovani italiani migliori in circolazione e perché il suo calcio è divertente, moderno e anche molto pratico.

Palladino piace al Milan anche grazie al consiglio indiretto di Adriano Galliani che è una pietra miliare per i colori rossoneri e lo ha consigliato a tutte le big, tra cui il “suo” Milan. Ma non c’è solo la squadra milanese sulle sue tracce, anzi.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, la Roma sta già sondando seriamente il terreno per Palladino. I giallorossi al termine della stagione diranno addio a José Mourinho e stanno pensando all’innesto del 4oenne allenatore campano che sta dimostrando di avere ottime qualità. Il Milan fino ad ora ha fatto solo qualche sondaggio e apprezza il suo modo di fare, ma non ha ancora fatto alcuna offerta. Il suo profilo, però, potrebbe essere perfetto per il dopo Pioli perché è un allenatore molto capace e la giovane età lo spingono anche a miglioramenti di anno in anno.