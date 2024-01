Buongiorno a tutti i costi: l’offerta del Milan che tenta il Torino

Il Milan vuole essere attivo in questa sessione di gennaio per il calciomercato. Ora Buongiorno è un obiettivo…ma anche di molti altri

I rossoneri ora sono impegnati per il campionato e l’Europa League che ritornerà a febbraio. Senza Coppa Italia ora Stefano Pioli, con la prima posizione molto lontana, dovrà lottare per portare a casa quei pochi obiettivi che possono essere raggiungibili in maniera concreta. Furlani e Moncada intanto cercano di lavorare sul calciomercato per offrire nuove forze al Milan.

Dopo il ritorno di Gabbia e l’aquisto di Terracciano si può pensare ancora alla difesa – reparto più colpito dagli infortuni – per cercare di offrire più sicurezza. Mancano però ancora effettivi che possono fare comodo al tecnico emiliano. Negli ultimi giorni, tuttavia, è sempre più forte il nome di Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino sta facendo molto bene ed è un obiettivo anche del Milan.

Calciomercato Milan, l’offerta per Buongiorno

Tra i tanti nomi che ogni giorno spuntano – chi concretamente e chi meno – ora il nome del difensore del Torino si fa più insistente.

Il Torino è una squadra che ha spesso e volentieri venduto ottimi giocatori anche se a prezzi favorevoli per loro. Urbano Cairo sicuramente non è un osso facile nell’ambito del calciomercato e per vendere i suoi talenti serve uno sforzo in più da parte del club interessato.

Nel Torino ora sta facendo particolarmente bene Alessandro Buongiorno. Il difensore 24enne è un giocatore scuola Torino totale, già dalle giovanili è dei granata ed ora è un obiettivo comune per molte big. Nonostante il ruolo in questa stagione conta già 3 gol all’attivo e ora le big di Serie A vogliono provare il suo acquisto.

Dopo essersi meritato anche la Nazionale Italiana Buongiorno adesso ha gli occhi del Milan su di sé, ma non solo. Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, di Sky Sport, il Milan vorrebbe provarci concretamente e potrebbero esserci contatti tra i due club nei prossimi giorni.

Cairo ha però più volte ammesso che Buongiorno è considerato ormai un inamovibile con la volontà del giocatore stesso di vestire solo granata. La richiesta di Cairo si aggira attorno ai 40 milioni di euro, prezzo non proprio basso, ma il Milan ha un asso.

Potrebbe essere infatti inserito nella trattativa anche l’attuale attaccante del Monza, di proprietà Milan, Lorenzo Colombo. Quindi il Milan potrebbe fare gioco sul giovane attaccante per portare a casa un buon difensore che potrebbe fare comodo alla rosa di Pioli.