Calciomercato, addio Milan: offerta dalla Serie B

Non solo acquisti per il Milan, c’è anche spazio per il mercato in uscita. Pronta un’offerta dalla Serie B per un difensore. La dirigenza sta trattando in queste ore.

Dopo la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce, gli addii non sembrano affatto finiti in Casa Milan. Nelle ultime ore, sarebbe arrivata un’offerta per un difensore rossonero. Occorre quindi, prima di tutto una riflessione: in una stagione immersa completamente in quella che è a tutti gli effetti un’emergenza infortuni, che ha colpito prettamente la retroguardia, siamo sicuri che la cessione di un difensore sia la mossa giusta? Un nuovo infortunio in quel reparto sarebbe di fatto letale per il Milan, con Theo Hernandez che si vedrebbe costretto ancora una volta ad accentrare la sua posizione, negando così alla squadra la profondità delle sue falcate sulla fascia, determinanti ancora una volta contro l’Udinese in occasione del primo gol.

Le risposte a questa domanda l’avranno sicuramente ai piani alti di Casa Milan, dove in queste ore si stanno facendo le adeguate valutazioni a riguardo, considerando non solo le partite di campionato che rimangono da giocare, ma anche il doppio impegno settimanale dell’Europa League, competizione non semplice da affrontare, specialmente a livello fisico con le partite di giovedì.

Pellegrino al passo d’addio, la Ternana avrebbe proposto un prestito

Arrivato per 3,5 milioni di euro dal Platense, Pellegrino fino a qui ha marcato una sola presenza in Serie A con la maglia del Milan. Subentrato a Kalulu nella trasferta di Napoli, dopo soli 68 minuti giocati si è visto costretto ad abbandonare il terreno di gioco per quella che inizialmente sembrava una semplice distorsione al piede destro. Dalle analisi più approfondite poi, la drammatica scoperta: frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, stop fino ad inizio anno e rossoneri in piena emergenza. Nonostante sia sulla via del ritorno in campo con il Milan che al momento conta i soli Gabbia, Kjær e Simic disponibili, in attesa dei rinforzi dal mercato di gennaio, Pellegrino sembra pronto a dire addio.

Secondo Nicolò Schira, la Ternana avrebbe chiesto il prestito il difensore argentino, con i rossoneri che devono fare le adeguate valutazioni, prima di accettare la proposta. Per quanto sia vero che con un Milan al completo troverebbe pochissimo spazio per giocare e quindi per crescere, in questo momento una cessione seppur in prestito sarebbe un rischio grande in caso di un nuovo infortunio. Al momento non trapelano informazioni più adeguate a riguardo, quello che possiamo pensare è che ci sia in corso un colloquio fra la dirigenza e Stefano Pioli.