Calciomercato, il Milan è in corsa: trattativa aperta

Il Milan continua il suo mercato invernale e tra i suoi obiettivi ce n’è uno che interessa molto alla dirigenza rossonera: i dettagli sulla trattativa.

Togliendo l’eliminazione dalla Coppa Italia arrivata nei quarti di finale contro l’Atalanta, il Milan può ritenersi soddisfatto di questo 2024. In campionato i rossoneri dall’inizio dell’anno hanno vinto tutte e tre le sfide giocate e se con Empoli e Roma il risultato è stato largo, la gara di ieri sera contro l’Udinese è stato una vera e propria montagna russa. La squadra di Pioli è riuscita ha ribaltare una partita che si era complicata nel secondo tempo, vincendo 2-3 durante i minuti di recupero grazie al gol di Okafor. Per il Milan questa è la terza vittoria di fila in Serie A e questi tre punti sono importantissimi per consolidare ancora di più il terzo posto.

Si sa vincere regala entusiasmo e voglia di fare sempre meglio, infatti questa continuità non può far che bene al Diavolo anche in vista dei playoff di Europa League che si giocheranno tra meno di un mese. Il tentativo di migliorare chiaramente non manca nemmeno per quanto riguarda la dirigenza, che in questo mese di pieno calciomercato sta cercando di fare quanto possibile per sopperire ai troppi infortuni che hanno lasciato il Milan in emergenza in più reparti, soprattutto in quello difensivo. Proprio per questo l’obiettivo fino al 31 gennaio è quello di aggiungere un nuovo difensore alla scelte di Pioli.

Si complica per Soyuncu, ma il Milan ha ancora una speranza

Moncada e Furlani avevano messo nel mirino Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ma il trasferimento del giocatore sembra essere più complicato del previsto. Il Milan non può però aspettare, serve un rinforzo adesso, ecco perchè il club rossonero adesso continua a guardarsi intorno.

Secondo quanto riportato dall’ esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione Calciomercato l’Originale, il Milan aveva trovato un interesse nel campionato spagnolo, si tratta del giocatore dell’Atletico Madrid Caglar Soyuncu.

Il difensore turco non continuerà con il club spagnolo che ha già dato l’ok per il suo addio, ma a quanto pare il giocatore tra tutti i club interessati a lui ha scelto di andare al Fenerbahce. La speranza però è l’ultima a morire perchè Come riferito da Doruk Tecimer, giornalista di TNT Sport, il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in merito alla situazione di Çağlar Söyüncü. La trattativa con il Fenerbahce a differenza da quanto si potrebbe pensare è tutt’altro che vicina alla chiusura. A dispetto della preferenza del giocatore, al momento chi soddisfa le richieste dell’Atletico sono Milan e Porto, di seguito, le sue parole: “Milan e Porto soddisfano le condizioni che vogliamo per Çağlar Söyüncü. Possiamo raggiungere un accordo con loro. Il Fenerbahçe non è un’opzione per noi nelle condizioni attuali”.