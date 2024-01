Calciomercato Milan, arriva il difensore! Spunta l’accordo, ormai ci siamo

Calciomercato, arriva una gioia per il Milan: il club rossonero è un passo dal trovare l’accordo con il difensore, Pioli può finalmente sorridere.

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto grazie alla vittoria contro il Cagliari adesso per il Milan è tempo di ritrovare un proprio equilibrio anche in campionato e cercherà di farlo nella prima gara di questo 2024 con l’Empoli. I rossoneri devono ritrovare un proprio equilibrio e soprattutto una continuità con i risultati, cosa che in questa prima parte di campionato è venuta un po’ a mancare, anche a causa dei vari infortuni che si sono verificati. La mancanza di molti giocatore resi indisponibili per diversi problemi fisici hanno sicuramente reso le scelte di Pioli più difficili e restrittive.

Proprio per questo motivo la dirigenza rossonera ha preso molto seriamente questo mercato di gennaio e starebbe cercando delle soluzioni da regalare al mister. Per esempio, il Milan ha dovuto anticipare il ritorno di Matteo Gabbia, difensore rossonero in prestito al Villareal, che a causa dell’emergenza che la squadra rossonera sta avendo in difesa ha dovuto interrompere la sua avventura in Spagna prima del previsto per poter fare ritorno a Milano. Ma alla rosa del Diavolo una sola soluzione non basta, c’è bisogno di più giocatori anche permettere rotazione, e tra i profili visionati chi piace di più da settimane resta sempre Filippo Terracciano.

Terracciano boccia Juve e Fiorentina e sceglie il Milan: i dettagli

Filippo Terracciano, classe 2003 è al momento un difensore del Verona e i rossoneri sono fortemente convinti che potrebbe fare la differenza all’interno del proprio reparto difensivo. Inoltre il ragazzo è capace di sapersi adeguare in più ruoli, cosa non da poco anche se con ogni probabilità Pioli lo farebbe giocare come centrale. Il Milan però fino a pochi giorni fa non era il solo ad essersi accorto delle qualità del giovanissimo, infatti la concorrenza c’era ed era principalmente rappresentata da Juventus e Fiorentina.

Ad oggi sembra essere tutto cambiato, infatti secondo quanto riportato da calciomercato.com, Terracciano avrebbe espresso la propria preferenza e la sua scelta sarebbe ricaduta proprio sul Milan. Inoltre sembrerebbe che tra il club e il giocatore ci sia già un accordo per un contratto di quattro anni con scadenza nel 2028. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il giocatore percepirebbe 4.5 milioni di euro più 1 di bonus.

Se tra Milan e giocatore sembra ormai tutto deciso, adesso i rossoneri dovranno trovare l’accordo con il club veronese che per il difensore non scende al disotto dei 7 milioni di euro, mentre i rossoneri sono disposti ad uscire dalle proprie casse non più di 5 milioni. Sicuramente nei prossimi giorni potrebbero esserci altri contatti tra le parti per venirsi incontro.