Calciomercato Milan, arriva la cessione: adesso è ufficiale

Nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale dai media della squadra rossonera: nuova cessione conclusa.

Mentre Fiorentina, Napoli, Inter e Lazio si stanno giocando la Supercoppa italiana a Riyadh e salteranno la 21° giornata di Serie A, con i partenopei che hanno battuto nella prima semifinale la squadra di Vincenzo Italiano per 3 a 0, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo sabato sera contro l’Udinese alle ore 20:45, presso il Bluenergy Stadium. I rossoneri attualmente si trovano in terza posizione nella classifica del campionato, con un ampio margine sul quarto posto, che può saldare maggiormente visto che la Fiorentina salterà il turno.

All’andata, i rossoneri vennero sconfitti dalla squadra di Cioffi a causa del rigore realizzato da Pereyra. La squadra di Pioli non stava vivendo un bel periodo sotto il profilo dei risultati, vista anche l’imminente eliminazione ai gironi di Champions League. Il Milan, però, salvo l’eliminazione ai quarti di Coppa Italia, è reduce da tre vittorie consecutive in Campionato, ma deve fare attenzione a non abbassare la guardia: nonostante l’Udinese fatichi a trovare punti tra le mura amiche, la squadra bianconera rimane comunque una delle squadre più ostiche del Campionato, a caccia anche di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Comunicato ufficiale Milan, nuovo prestito per il portiere

Mentre la squadra rossonera è impegnata sul campo per proseguire il suo cammino in Campionato, in vista anche del prossimo turno di Europa League, la dirigenza è attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita: in questa sessione invernale di calciomercato, il Milan ha ceduto in prestito al Fenerbahçe Rade Krunic.

Non solo, nelle ultime ore è arrivato il comunicato ufficiale di una nuova cessione: il portiere classe 1998 Devis Vásquez è stato ceduto in prestito fino al 30 giugno 2024 all’Ascoli, squadra militante nel Campionato di Serie B.

Questo il comunicato ufficiale della squadra rossonera:

AC Milan comunica di aver risolto anticipatamente l’accordo di cessione temporanea di Devis Vásquez allo Sheffield Wednesday FC. Il calciatore, contestualmente, si trasferisce a titolo temporaneo all’Ascoli Calcio 1898 FC fino al 30 giugno 2024.

L’estremo difensore colombiano è arrivato al Milan nel gennaio del 2023 e ha firmato un contratto fino al 2026. Vasquez è stato ingaggiato come terzo portiere della squadra rossonera, trovando fino a qui zero presenze con la prima squadra: d’altronde davanti a lui c’è uno come Maignan, coperto da Sportiello e Mirante. La sua giovane età ha fatto si che il Milan lo girasse in prestito, per trovare comunque continuità e non rimanere fermo in panchina. Chissà se la prossima stagione, il portiere colombiano può avere una chance nella squadra rossonera.