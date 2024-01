Calciomercato Milan, cambia tutto: mollato il grande obiettivo

Svolta improvvisa da parte del Milan che cambia obiettivo di mercato. Il giocatore sembrava ad un passo dal vestire la casacca rossonera.

Dopo i tanti infortuni in questa prima parte di stagione, il Milan è ora obbligato ad intervenire sul mercato per cercare di colmare quanto più possibile i vuoti lasciati dagli infortunati. Il reparto più in emergenza è la difesa e non a caso è quello dove la dirigenza rossonera sta lavorando più intensamente. Intanto però il Diavolo sembra aver definitivamente mollato il terzino sinistro Juan Miranda, che nelle scorse settimane sembrava pronto a trasferirsi a Milano.

Il Milan abbandona la pista Miranda: si cerca un profilo più giovane

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Milan ha deciso di abbandonare la pista che portava al terzino del Betis Siviglia. Lo spagnolo classe 2000 andrà in scadenza a giugno e l’obiettivo era quello di acquistarlo già a gennaio per una cifra simbolica. La trattativa è però saltata a causa della volontà della società di virare su profili più giovani e anche per i costi ritenuti troppo alti.

Al tempo stesso però i Rossoneri vogliono invece chiudere per Filippo Terracciano, tuttofare dell’Hellas Verona, e la fumata bianca potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.