Calciomercato Milan, Cardinale deve arrendersi: pagano la clausola

Sfuma un obiettivo di mercato per il Milan: la squadra rossonera dovrà rinunciare al giocatore, pronto ad atterrare in Inghilterra.

Il Milan di Stefano Pioli chiuderà il suo girone d’andata lontano da San Siro, ad Empoli: i rossoneri, infatti, affronteranno domani, domenica 7 gennaio alle ore 12:30, l’Empoli allenato da Andreazzoli. Una sfida da non sottovalutare per il diavolo, reduce da due vittorie e un pareggio in Campionato, più il passaggio ai quarti di Coppa Italia ottenuto in settimana. I toscani, infatti, hanno una posizione non favorevole in classifica, ma proveranno in tutti i modi a mettere il bastone fra le ruote alla squadra di Pioli, che vuole consolidare il terzo posto.

Mentre la squadra si prepara ad affrontare i primi impegni del 2024, la società rossonera ha cominciato a lavorare sul mercato: lo scorso due gennaio si è aperta la finestra invernale del calciomercato, che si chiuderà il 31 gennaio alle ore 20:00. Un’opportunità per rinforzare la rosa in vista del rush della seconda metà di stagione, dove il Milan sarà impegnato in Campionato e avrà la possibilità di proseguire il suo cammino in Coppa Italie e in Europa League.

Calciomercato Milan, rossoneri beffati: Barco vola in Inghilterra

Priorità principale del Milan per questa finestra di mercato è soprattutto il reparto difensivo, che aveva bisogno di rinforzi visti i numerosi infortuni subiti in questa prima parte di stagione: i rossoneri hanno anticipato il rientro di Matteo Gabbia dal Villareal e sono pronti a chiudere gli affari con l’Hellas Verona, dal quale prelevano il giovane Terracciano.

Cardinale and company sono al lavoro per cercare di portare sulla sponda rossonera del Naviglio anche un centrocampista, ma nel frattempo si sono visti sfumare un obiettivo di mercato: Valentín Barco. Classe 2004, terzino sinistro in forza al Boca, Barco era da tempo nel mirino della società rossonera, ma non solo: anche Juventus e City visionavano da tempo il calciatore, che però ha scelto tutt’altra destinazione.

Come riporta Daniele Longo sul proprio profilo X, il Brighton ha infatti deciso di pagare la clausola da 10 milioni al Boca Juniors, accaparrandosi così il giovane classe 2004. Al momento non c’è ancora l’ufficialità, ma l’interesse è forte tanto che la squadra argentina entro martedì può accettare le condizioni.

Barco è un profilo interessante, che da tempo era stato individuato dagli scout rossoneri come vice di Theo Hernandez, visto il ruolo di terzino sinistro. Su quella fascia, Pioli può impiegare Bartesaghi, classe 2005 cresciuto nelle giovanili rossoneri, ma un nuovo innesto avrebbe fatto comodo in termine di numeri, visto che il rossonero viene ancora impiegato nella primavera di Abate.