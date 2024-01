Calciomercato Milan, colpo sudamericano: strappato a due italiane

Il calciomercato del Milan è entrato nel vivo sia per gennaio che per la prossima stagione: ora c’è un sudamericano nel mirino di Moncada.

I rossoneri hanno ambizioni di un certo livello per questa stagione e per il futuro e quindi la dirigenza ha iniziato a muoversi in maniera importante anche sul mercato. La società sa bene che mancano pezzi per completare il puzzle a disposizione di Stefano Pioli e già nei primi 10 giorni di gennaio ha operato in entrata, portando due difensori in squadra. Ma il mercato di gennaio non è finito qui e potrebbero arrivare altri colpi entro la fine del mese, per completare la rosa e puntare ai migliori posizionamenti sia in Serie A che in Europa League.

La situazione del Milan è molto delicata e rischia di essere compromessa se non verranno raggiunti gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Questo è il motivo che sta spigendo i dirigenti a puntare già ora i calciatori che vorrebbero acquistare per l’estate.

Calciomercato Milan: c’è Valentini nel mirino

Il Milan sta già valutando diversi profili per la prossima estate e tra i nomi sondati c’è anche Nicolas Valentini. I rossoneri quest’anno hanno vissuto una stagione tremenda a causa degli infortuni che hanno preoccupato, e non poco, la dirigenza che si è interrogata anche sullo staff medico e sullo staff atletico di Stefano Pioli. I problemi sono all’ordine del giorno, soprattutto con l’emergenza difensiva, e per questo motivo i primi acquisti dell’estate saranno sicuramente dei difensori.

Valentini è entrato nel mirino del Milan, secondo calciomercato.com, con Moncada che lo reputa uno dei profili più interessanti per il futuro e vuole già provare a prenotarlo in vista dell’estate.

Nicolas Valentini è il nome su cui sta lavorando il Milan per la prossima stagione. Il difensore argentino di proprietà del Boca Juniors è un classe 2001, mancino, che andrebbe a completare definitivamente il reparto arretrato dei rossoneri.

Sulle sue tracce, in Serie A, ci sono anche Salernitana e Lazio che hanno già fatto dei sondaggi per poterlo acquistare già nel calciomercato di gennaio. I rossoneri, forti della possibile qualificazione in Champions League e del blasone che li contraddistingue, vogliono puntare a una prelazione per la fine della stagione.

Il Boca Juniors è aperto alla sua cessione, a patto che si paghi la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Ha un valore di 10 milioni, che negli ultimi giorni di mercato sale a 12.