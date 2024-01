Calciomercato Milan, il presidente avvisa: “Non possiamo accettare”

Le ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente del club sono molto chiare: per il Milan l’avvertimento è eloquente

Questa prima settimana di mercato, come era ampiamente prevedibile, vede un Milan molto attivo e alla continua ricerca di profili che possano riempire i vuoti presenti nell’organico a causa dei numerosi infortuni. La testa non è però solo sulle trattative in entrata, ma anche su quelle in uscita che possono far rifiatare le casse della società, con il budget che potrebbe essere reinvestito per qualche colpo durante i prossimi giorni.

Al momento il nome più chiacchierato in casa rossonera a proposito di cessioni è senza dubbio quello di Rade Krunic. Come già accaduto nella scorsa estate, il bosniaco sembra essere con le valigie in mano e anche in questo caso l’interesse del Fenerbahce è molto insistente. I turchi avevano già manifestato la volontà di portare l’ex Empoli in Turchia durante la sessione di calciomercato estiva, ma ora sono tornati alla carica e stanno provando a chiudere l’affare.

Il club turco sta trattando con il Milan e con l’entourage del giocatore, ma tutto procede a piccoli passi. Nelle ultime ore inoltre Ali Koc, presidente del Fenerbahce, ha rilasciato alcune dichiarazioni che permettono di avere maggiore chiarezza sulla trattativa e su quanto possa essere possibile un addio del centrocampista rossonero.

Ali Koc su Krunic: “Non possiamo accettare le sue richieste”

Il presidente turco è intervenuto sul canale YouTube del suo club e ha parlato anche del possibile affare che porterebbe Krunic nel campionato turco. Le sue parole sono molte chiare e fanno capire che al momento la trattativa non può essere chiusa, ma al tempo stesso si continuerà a cercare un accordo, sia con il Diavolo che con il bosniaco:

Non possiamo accettare le richieste di Rade Krunic e del suo club, non siamo nella posizione di dare le cifre che abbiamo sacrificato quest’estate. Tuttavia, le nostre trattative continuano.

Le dichiarazioni di Ali Koc confermano quindi come ci siano dei colloqui intensi con il Milan e con Krunic, ma che al momento accettare le richieste dei Rossoneri e del bosniaco non è possibile. Sarà quindi obbligatorio continuare la trattativa per provare a raggiungere la fumata bianca quanto prima. Al tempo stesso però il Milan non può far andare la trattativa troppo per le lunghe, in quanto in caso di cessione servirà trovare un sostituto.

E in questo senso si leggono le ultime indiscrezioni di ‘Sky’, secondo cui il Fenerbahce avrebbe presentato una nuova offerta e nelle prossime ore potrebbero esserci novità.