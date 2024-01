Calciomercato Milan, nuovo affare col Real Madrid: cifre e dettagli

Il Milan è pronto a fare affari con il Real Madrid in chiave mercato: i dettagli dell’operazione per l’acquisto del giovane calciatore.

Inizio positivo quello del Milan in questo 2024: dopo aver ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia battendo 4 a 1 il Cagliari, in Campionato ha cominciato il nuovo anno conquistando tre punti fondamentali per consolidare il terzo posto, battendo per 3 a 0 l’Empoli di Andreazzoli: Loftus-Cheek, Giroud su rigore e Chaka Traore, al suo primo gol in Serie A, gli autori delle reti rossonere che hanno regalato la vittoria alla squadra di Pioli.

Il rischio di sottovalutare la gara contro una squadra in zona retrocessione era alto, ma gli uomini di Pioli hanno approcciato positivamente fin da subito, trovando il doppio vantaggio nella prima frazione del match: prima Loftus-Cheek su assist di un Leao spento e poi Giroud su rigore. L’Empoli non demorde e nella ripresa più volte si affaccia sulla trequarti rossonera per cercare di accorciare le distanze. A chiudere i conti ci pensa il giovane classe 2004 Chaka Traorè, al debutto in Serie A, che trova il suo secondo gol consecutivo in prima squadra, dopo quello messo a segno in Coppa Italia.

Calciomercato Milan, ora Jimenez può restare: i dettagli

In queste prime uscite del 2024, il tecnico rossonero Stefano Pioli si è affidato anche ai giovani rossoneri, a causa anche dei numerosi infortuni che in questa stagione stanno colpendo i giocatori rossoneri. Contro il Cagliari, infatti, oltre ad aver schierato il giovane difensore Simic, che già aveva trovato l’esordio con gol annesso, Pioli ha schierato dal primo minuto il terzino Jimenez, il trequartista Luka Romero e l’attaccante Chaka Traore.

E contro l’Empoli, il terzino spagnolo ha trovato l‘esordio in Serie A, in quanto Alessandro Florenzi è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio muscolare, l’ennesimo di questa stagione. Nonostante la giovane età, Jimenez si è fatto subito trovare pronto ed è entrato molto bene in partita, creando anche qualche situazione d’attacco.

Il classe 2005 è arrivato al Milan la scorsa estate in prestito dal Real Madrid, venendo aggregato alla primavera di Abate. Ma in queste ultime uscite, Pioli lo ha chiamato in prima squadra, facendolo esordire.

Arrivati a questo punto, come riportato dal quotidiano Relevo, il Milan starebbe pensando di riscattare Jimenez, viste le buone prestazioni. Qualora dovesse concretizzarsi il riscatto, già a giugno, il Real Madrid ha il diritto di recompra, che potrà esercitare subito nel 2024 o la prossima stagione, a partire dal 2025.