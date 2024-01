Calciomercato Milan, Romero ai saluti: scelta la destinazione

Il trequartista argentino è pronto a salutare la squadra rossonera dopo solo metà stagione.

Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo domani sera, sabato 21 gennaio, contro l’Udinese: all’andata la squadra di Cioffi uscì vittoriosa da San Siro grazie al gol di Pereyra dal dischetto; la squadra rossonera non stava vivendo affatto un bel periodo, ma in questo 2024 gli uomini di Pioli sembrerebbero aver iniziato con il piede giusto il cammino in Campionato. L’unica nota stonata rimane l’eliminazione in Coppa Italia.

Calciomercato Milan, Luka Romero verso il prestito: i dettagli

Non solo campionato, perché in questo mese di inizio 2024 si è aperta la finestra invernale di mercato: a gennaio, infatti, le squadre di Serie A hanno l’opportunità di sistemare le proprie rose, in vista della seconda metà di stagione.

Dopo la partenza in prestito di Krunic, il Milan si appresta a salutare un altro calciatore: si tratta di Luka Romero, trequartista argentino classe 2004, arrivato la scorsa estate a parametro zero dalla Lazio.

Il trequartista rossonero ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione e come riportato da Gianluca Di Marzio presso gli studi di Sky Sport, Romero è pronto a salutare il Milan per approdare in Spagna: l’argentino, infatti, verrà ceduto in prestito secco fino a giugno 2024 all’Almeria, club militante nella Liga. In questo modo, Luka Romero può trovare più spazio e continuità in mezzo al campo.