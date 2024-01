Calciomercato Milan, si sblocca tutto: c’è il via libera per il trasferimento

Trattativa sbloccata per il Milan, adesso c’è il via libera per il trasferimento del giocatore rossonero: tutti i dettagli.

Il Milan si è mosso durante questi mesi per cercare di sopperire un po’ alle assenze dei vari infortunati che hanno lasciato in emergenza il reparto difensivo. Per questo motivo a tornare in anticipo dal suo periodo di prestito al Villareal è stato Gabbia, oltre al giocatore a Milano è arrivato anche Filippo Terracciano del Verona, acquistato soprattutto per la sua duttilità. Il giocatore può infatti ricoprire il ruolo da: Terzino su entrambe le fasce, esterno di centrocampo a sinistra e a destra, persino centrale di difesa.

Per il Milan dare a Stefano Pioli più alternative tra le quali scegliere era sicuramente una cosa importante, visto che a metà febbraio i rossoneri dovranno affrontare i play-off di Europa League. Se il Milan dovesse passare avrebbero così un impegno ogni tre giorni e avere quanti più giocatori a disposizione da alternare tra campionato e coppe è sempre un bene. In più adesso finalmente Pioli è riuscito a ritrovare una certa continuità con i risultati positivi, sicuramente anche grazie al fatto di aver recuperato un po’ di giocatori rispetto a qualche mese fa.

La Fifa da l’ok per il via libera di Pellegrino

Ma Moncada e Furlani oltre che in entrata si sono interessati a fare mercato anche in uscita e tra le trattative più strane c’è stata sicuramente quella di Marco Pellegrino. Il difensore classe 2001 è arrivato in prestito secco in rossonero dal Platense, club argentino, però in questa stagione non è riuscito a trovare lo spazio desiderato tra le scelte del mister, complice anche il suo infortunio al suo esordio in Serie A.

La dirigenza del Milan sembrava essere ad un passo con l’accordo con la Salernitana ma prima era necessaria l’approvazione della FIFA, che in precedenza aveva bloccato tutto in quanto il giocatore aveva già vestito le maglie di due club in questa stagione.

Secondo quanto riportato poco fa da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, la FIFA avrebbe espresso il proprio parere positivo in merito al trasferimento del giovane al club granata quindi Pellegrino può lasciare il Milan, di seguito le parole riportate dal giornalista: “#Salernitana, sbloccato l’arrivo di #Pellegrino dal #Milan. Parere positivo della Fifa sul trasferimento”. Adesso che c’è l’ok per continuare l’operazione bisognerà capire come decideranno di muoversi i due club.