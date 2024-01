Cessione Milan, pronta un’uscita in difesa: tifosi spiazzati

L’addio sembra essere imminente. Il Milan si prepara a salutare il calciatore dopo una prima parte di stagione sfortunata.

Non solo in entrata, il Milan sta cercando di operare al meglio anche sul mercato in uscita. In tal senso, la società rossonera sarebbe prossima dal salutare ad uno degli elementi più deludenti della prima parte di stagione della squadra allenata da mister Stefano Pioli. Ad essere al passo d’addio in casa Milan sarebbe Marco Pellegrino.

La società rossonera è decisa a cedere il proprio calciatore, sul quale nell’ultimo periodo si sarebbe fatto vivo l’interesse di diversi club. Il difensore argentino classe 2002 sembrerebbe attrarre compagini come Ternana, Werder Brema, Cadiz, Almeria e Leuven. A questa folta lista di possibili pretendenti, si sarebbe aggiunta un’altra società. Il club in questione avrebbe avviato i primi contatti con il Milan per capire la fattibilità dell’operazione. La cosa certa è che Marco Pellegrino saluterà i rossoneri a gennaio.

Spunta un nuovo club su Pellegrino

La prima parte di stagione al Milan di Marco Pellegrino è stata a dir poco sfortunata. Il difensore centrale è stato condizionato da un infortunio subito nel match contro il Napoli, gara d’esordio con i rossoneri in cui ha riportato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. Solo adesso, il giovane centrale argentino si sta riprendendo, con l’obiettivo di tornare a pieno regime in prima squadra.

Il brutto infortunio al piede, ha tenuto Marco Pellegrino fuori dai giochi per più di 2 mesi. Infatti, sin qui il difensore argentino non è riuscito a crearsi il giusto spazio nelle gerarchie di mister Pioli. Sono stati appena 68 i minuti collezionati in Serie A da Pellegrino. Il Milan punta molto sul calciatore, arrivato in estate firmando un contratto fino al 2028.

Tuttavia, presto per il promettente Marco Pellegrino potrebbe concretizzarsi la pista che porta al suo addio, seppur temporaneo, dalla società rossonera. Oltre a Ternana, Werder Brema, Cadiz, Almeria e Leuven, nelle ultime ore si sarebbe fatto avanti un nuovo club per il difensore argentino.

Secondo quanto riferito dal noto giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Marco Pellegrino sarebbe finito nell’orbita dell’Anderlecht. Il Milan starebbe lavorando per cedere il calciatore argentino con la formula del prestito secco. La società belga avrebbe iniziato i primi discorsi con il club rossonero per capire se la trattativa può andare in porto o meno.

L’Anderlecht sembra determinato nel concretizzare l’operazione. D’altro canto, il Milan si sarebbe mostrato più che propenso nel cedere Marco Pellegrino con la formula del prestito. L’affare potrebbe essere definito in questi ultimi giorni di calciomercato.