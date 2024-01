“Club irritato dal giocatore”: Milan, si complica il mercato e spunta un problema

Il Milan è irritato da club e giocatore. La cessione si complica, la società rossonera è furiosa.

Il Milan starebbe manifestando di più di qualche difficoltà nel mettere fine all’avventura di Rade Krunic con la maglia rossonera. Le intenzioni della società lombarda sono quelle di cedere il calciatore bosniaco già in questa sessione di gennaio, ma le cose si starebbero complicando vistosamente.

La cessione del centrocampista ex Empoli non appare poi così facile da mandare in porto, soprattutto dopo alcune difficoltà sorte di recente. Il calciatore è da tempo ai margini della rosa di mister Stefano Pioli, lo stesso tecnico ha spinto Rade Krunic a trovarsi una nuova squadra in questa finestra di mercato.

Dopo essere stato messo ai margini delle gerarchie tecnico tattiche del club rossonero di mister Stefano Pioli, Krunic sarebbe determinato a fare le valigie e lasciare la città di Milano. Il centrocampista avrebbe scelto il Fenerbahçe come sua prossima squadra. La società turca segue il profilo di Rade Krunic da diverso tempo, ma le offerte pervenute sin qui al club di Milano sembrano essere tutt’altro che convincenti.

La società rossonera sembra essere quasi irritata, sia da Rade Krunic che dal Fenerbahçe. La volontà del club di Serie A sono quelle di liberarsi al più presto del centrocampista, ma i turchi sembrano restii ad offrire al Milan quanto richiesto per il cartellino del bosniaco.

Milan irritato: la cessione di Krunic si complica?

Settimana scorsa, a margine della conferenza stampa in vista del Sassuolo, mister Pioli è stato chiaro su Rade Krunic, confermandolo uno degli esuberi presenti in rosa: “Meglio, per lui e per noi, che stia cercando un’altra squadra. Ho fatto delle scelte perché ho visto che il suo rendimento non era più quello di prima”.

Tuttavia, la cessione di Rade Krunic sembra aver preso un risvolto tutt’altro positivo per le casse del Milan, anche perché il Fenerbahçe starebbe andando per le lunghe. Infatti, secondo quanto raccolto da ‘TuttoSport’, la trattativa tra la società rossonera e la compagine turca starebbe attraversando una fase di stallo. Il Milan sarebbe irritato e non poco dal modus operandi del Fenerbahçe, che ancora deve presentare un’offerta concreta per il calciatore bosniaco.

Non ci sono affatto buone notizie sul fronte legato alla cessione di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è in attesa di un’offerta che superi i 4 milioni di euro da parte del Fenerbahçe per cercare di smuovere le acque di una trattativa che appare tuttora in salita.



Il Milan è in attesa di nuovi riscontri, ma l’irritazione nei confronti del Fenerbahçe e del centrocampista rossonero in uscita cresce col passare del tempo. Da elemento chiave a scarto, il centrocampista bosniaco dopo quattro anni si prepara a salutare il club che lo ha reso campione d’Italia. Al momento, in attesa di una nuova offerta del Fenerbahçe, il Milan e Rade Krunic continuano la convivenza da separati in casa.