Conte al Milan, la scelta è stata già fatta

Il Milan non sembra avere dubbi su quella che sarà la prossima scelta per la panchina, con Antonio Conte candidato numero uno

Dopo il periodo positivo delle ultime tre settimane, il Milan di Pioli torna nuovamente nel limbo della sconfitta. Il ko di Coppa Italia contro l’Atalanta ha, infatti, rigettato nello sconforto l’intero ambiente rossonero, che dopo aver abbandonato il sogno Champions, è costretto a dire addio anche alla Coppa Italia, almeno per questa stagione. La doppietta di Koopmeiners è stata decisiva, condannando il Milan all’ennesimo passo falso. Quello che si augurano i tifosi rossoneri è che questa ulteriore sconfitta non rimetta tutto nell’incertezza, sperando di poter continuare ad assistere a dei risultati positivi e costanti da parte della loro squadra.

A partire dalla sfida di domenica sera contro la Roma di Mourinho, che deve anche lui smaltire la pesante sconfitta avvenuta nel derby contro la Lazio. I rossoneri, fino a questo momento, hanno vinto solo contro i giallorossi se pensiamo alle partite di livello, pareggiando con il Napoli e perdendo con Juve e Inter. Ecco perché servirà un segnale immediato già nel big match di San Siro, anche in ottica di quella che sarà la lotta per un posto in Champions, con le due romane che daranno battaglia fino all’ultima giornata.

Il Milan continua a seguire Conte per il dopo Pioli: scelta già fatta

Inoltre, bisogna considerare anche l’Europa League, dichiarato come obiettivo primario da Stefano Pioli, che è chiamato a non fallire l’occasione. Gran parte del suo destino dipenderà anche dal cammino europeo, nonostante in casa Milan sembrano già aver fatto la loro scelta riguardo a quello che sarà il prossimo allenatore del ‘Diavolo’.

Il riferimento va ad Antonio Conte, che seppur ex di Juve e Inter, è uno dei pochi allenatori che garantisce sicurezza di successo. Intendiamoci, anche Pioli è stato in grado di conquistare uno scudetto, ma erano circostanze differenti rispetto a quelle attuali, con giovani motivati e vogliosi di emergere.

Ora molte cose sembrano essere cambiate e i risultati altalenanti sono esattamente lo specchio del momento delicato che sta vivendo il Milan. Ecco perché si invoca a gran voce il nome di Antonio Conte, che stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbe la prima scelta dei rossoneri. La sua figura carismatica e il suo modo di saper lottare come un guerriero sono tutte caratteristiche che possono fare al caso del Milan, che cerca una rinascita e un ritorno ai massimi vertici nel minor tempo possibile.